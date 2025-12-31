Новый год подпортит лютый мороз? В Харькове резко изменится погода
-
-
Антициклон со Скандинавского полуострова распространяется по стране
В ближайшие дни Харьков ожидает похолодание. Мороз придет в город вместе со снегом.
Что нужно знать:
- Мороз придет на Харьковщину под Новый год
- Температура воздуха упадет ощутимо
- В городе возможны небольшие осадки
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, по данным синоптиков сервиса meteo.ua, с 1 января областной центр могут накрыть морозы. Они будут кратковременными (1 и 2 января) но достаточно сильными — столбики термометров опустятся до -7-17 градусов.
Аналогичного мнения придерживаются и в Укргидрометцентре. Его специалисты считают, что 1 января похолодает до -6-9 градусов, а 2 января температура воздуха опустится еще сильнее — до -5-14 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, однако возможен небольшой снег.
Похолодание в Украине
Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.
"Самыми холодными станут предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.
Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.
