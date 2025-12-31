Новий рік зіпсує лютий мороз? У Харкові різко зміниться погода

Антициклон зі Скандинавського півострова поширюється країною

Найближчими днями на Харків очікує похолодання. Мороз прийде до міста разом із снігом.

Що потрібно знати:

Мороз прийде на Харківщину під Новий рік

Температура повітря впаде відчутно

У місті можливі невеликі опади

Про це свідчать прогнози погоди.

За даними синоптиків сервісу meteo.ua, з 1 січня обласний центр можуть накрити морози. Вони будуть короткочасними (1 та 2 січня), але досить сильними — стовпчики термометрів опустяться до -7-17 градусів.

Погода в Харкові

Аналогічної думки дотримуються і в Укргідрометцентрі. Його фахівці вважають, що 1 січня похолодає до -6-9 градусів, а 2 січня температура повітря опуститься ще сильніше — до -5-14 градусів. Істотних опадів не прогнозується, проте можливий невеликий сніг.

Погода в Харкові

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найхолоднішими стануть передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється похмурість, яка покривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня.