Потепление сменит лютые морозы? Погода в январе принесет Харькову сюрпризы

В Украине продолжается тенденция мягких зим

В Харькове на протяжении января будет держаться минусовая температура. Однако во второй половине месяца существенно потеплеет.

Что нужно знать:

Лютые морозы не задержатся надолго в Харькове

Потепление принесет с собой плюсовую температуру

Снегопады превратятся в дожди

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков сервиса meteo.ua, в первой половине января будет преобладать холодная морозная погода. Однако, начиная с 15 числа погода развернется в сторону потепления. Если в начале месяца морозы могут достигать -15 градусов, то со второй половины месяца будет преобладать температура около 0 и даже "плюсы". Временами возможны осадки в виде снега, которые вместе с потеплениям превратятся в дождь.

Погода в Харькове

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сайта meteofor. Там также считают, что вторая половина января в Харькове будет гораздо теплее первой. В некоторые дни возможна плюсовая температура, а в среднем столбики термометров будут держаться на уровне 0-4 градуса.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине

