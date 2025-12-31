Потепління змінить люті морози? Погода у січні принесе Харкову сюрпризи

В Україні продовжується тенденція м’яких зим

У Харкові протягом січня триматиметься мінусова температура. Однак у другій половині місяця суттєво потеплішає.

Що потрібно знати:

Люті морози не затримаються надовго у Харкові

Потепління принесе із собою плюсову температуру

Снігопади перетворяться на дощі

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків сервісу meteo.ua, у першій половині січня переважатиме холодна морозна погода. Однак, починаючи з 15 числа, погода розвернеться у бік потепління. Якщо на початку місяця морози можуть досягати -15 градусів, то з другої половини місяця переважатиме температура близько 0 і навіть плюси. Часом можливі опади у вигляді снігу, які разом із потеплінням перетворяться на дощ.

Погода в Харкові

Аналогічного погляду дотримуються і фахівці сайту meteofor. Там також вважають, що друга половина січня в Харкові буде набагато теплішою за першу. У деякі дні можлива плюсова температура, а в середньому стовпчики термометрів триматимуться на рівні 0-4 градуси.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

