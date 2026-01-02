Несподіваний сюрприз із небезпекою: у Харкові може різко змінитися погода

Нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай

Найближчими днями погода зробить сюрприз харків’янам різкою зміною температури повітря. Після "крижаних" ночей у місті може піти дощ, що загрожує ожеледицею.

Що потрібно знати:

У Харків мчить потепління

Воно буде короткочасним

Тепло супроводжують опади, але мороз ще повернеться

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними сайту meteofor, 3 січня в Харкові очікується короткочасне потепління. Стовпчики термометрів з -12 (вночі) можуть підскочити до 0+2 градусів. При цьому можливі опади у вигляді дощів, а через кілька днів морози повернуться — 5 січня -2-5 градусів. Можна припустити, що така погода може створити небезпечні умови у вигляді ожеледиці.

Погода в Харкові

Аналогічної думки дотримуються синоптики з meteo.ua. Вони також прогнозують потепління з 3 січня — до 0+4 градусів, яке також триватиме до 5-го числа з тимчасовими опадами.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода у січні принесе Харкову сюрпризи.