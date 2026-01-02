Несподіваний сюрприз із небезпекою: у Харкові може різко змінитися погода
-
-
Нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай
Найближчими днями погода зробить сюрприз харків’янам різкою зміною температури повітря. Після "крижаних" ночей у місті може піти дощ, що загрожує ожеледицею.
Що потрібно знати:
- У Харків мчить потепління
- Воно буде короткочасним
- Тепло супроводжують опади, але мороз ще повернеться
Про це свідчать прогнози погоди.
Так, за даними сайту meteofor, 3 січня в Харкові очікується короткочасне потепління. Стовпчики термометрів з -12 (вночі) можуть підскочити до 0+2 градусів. При цьому можливі опади у вигляді дощів, а через кілька днів морози повернуться — 5 січня -2-5 градусів. Можна припустити, що така погода може створити небезпечні умови у вигляді ожеледиці.
Аналогічної думки дотримуються синоптики з meteo.ua. Вони також прогнозують потепління з 3 січня — до 0+4 градусів, яке також триватиме до 5-го числа з тимчасовими опадами.
Якою буде зима в Україні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.
За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.
На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки.
