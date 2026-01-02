Эту улицу в Харькове переименовывали по несколько раз за год и даже называли в честь российского города

Во время СССР переулок почти заново перестроился

Одна из центральных улиц Харькова более трех раз меняла свое название. А в один из периодов носила имя российского города.

Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на историка Николая Дьяченко.

Речь идет об улице Квитки-Основьяненко. Это небольшая улица в центральной части Харькова, в Шевченковском административном районе. Начинается у площади Конституции и идёт на юг, вниз по рельефу, к Павловской площади.

Переулок возник в 30-х годах прошлого века и изначально назывался Горяиновским. Уже вскоре переименован в переулок Драгоманова. А в 1937 году его и вовсе переименовывали сразу два раза — переулок Гамарника и улица Баумана.

Улица Квитки-Основьяненко. Фото - Википедия.

После Второй мировой войны был переименован в Уфимский переулок, в честь одного из городов России. Такое название он носил до 1978 года.

До революции переулок был торговой частью города. Там располагались ярмарочные ряды с очень маленькими, невзрачными лавчонками. На углу переулка, напротив Успенского собора, в начале XIX века построили торговые помещения по типу Гостиного ряда. Там, где переулок выходит на площадь Розы Люксембург, раньше стояли каменные ворота, разобранные в 1910 году.

Улица Квитки-Основьяненко. Фото - dalizovut

Во время СССР переулок почти заново перестроился. В его северной части возведено здание Товарной биржи (нынешнего Института искусств), "Новый пассаж", в котором разместился магазин "Детский мир". Между ними в 1954 году построен новый пятиэтажный дом общежития для молодых рабочих Харьковского авиационного завода. На противоположной стороне находится жилой дом постройки 1953 года и Строительный техникум.

Напомним, ранее мы писали о том, как раньше называлась центральная улица Харькова.