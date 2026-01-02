Цю вулицю у Харкові перейменовували по кілька разів на рік і навіть називали на честь російського міста

Під час СРСР провулок майже наново перебудувався

Одна з центральних вулиць Харкова понад три рази змінювала свою назву. А в один із періодів носила ім’я російського міста.

Про це розповідає "Телеграф", посилаючись на історика Миколу Дяченка.

Йдеться про вулицю Квітки-Основ’яненка. Це невелика вулиця у центральній частині Харкова, у Шевченківському адміністративному районі. Починається біля площі Конституції і йде на південь, униз рельєфом, до Павлівської площі.

Провулок виник у 30-х роках минулого століття і спочатку називався Горяїновським. Вже незабаром перейменований на провулок Драгоманова. А в 1937 році його взагалі перейменовували відразу двічі — провулок Гамарника і вулиця Баумана.

Вулиця Квітки-Основ’яненка. Фото — Вікіпедія.

Після Другої світової війни був перейменований на Уфімський провулок, на честь одного з міст Росії. Таку назву він мав до 1978 року.

До революції провулок був торговою частиною міста. Там розташовувалися ярмаркові ряди з дуже маленькими, непоказними крамничками. На розі провулка, навпроти Успенського собору, на початку XIX століття збудували торгові приміщення на кшталт Гостиного ряду. Там, де провулок виходить на площу Рози Люксембург, раніше стояла кам’яна брама, розібрана в 1910 році.

Вулиця Квітки-Основ’яненка. Фото — dalizovut

Під час СРСР провулок майже наново перебудувався. У його північній частині зведено будівлю Товарної біржі (нинішнього Інституту мистецтв), "Новий пасаж", де розмістився магазин "Детский мир". Між ними 1954 року збудовано новий п’ятиповерховий будинок гуртожитку для молодих робітників Харківського авіаційного заводу. На протилежному боці знаходиться житловий будинок будівлі 1953 року та Будівельний технікум.

