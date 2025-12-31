Улица с 200-летней историей: как раньше называлась Кооперативная в Харькове и какие секреты хранит

Когда улица обрела свое новое название точно сказать сложно

Улица Кооперативная в Харькове имеет долгую историю — впервые она упоминалась еще в XVII веке. За это время она успела изменится до неузнаваемости и поменять несколько названий.

"Телеграф" рассказывает об истории улицы Кооперативная в Харькове.

Первое название улицы Кооперативной было Сенная. Все потому, что изначально на ней велась торговля сеном. Она развивалась как рынок и застраивалась с обеих сторон торговыми лавками. Подъезд был со стороны Московской улицы, а западная ее часть упиралась в Университетскую улицу.

Однако уже с середины XIX века Сенная начала застраиваться каменными домами и на ней появлялись магазины ростовских рыбопромышленников. Со временем улицу уже стали называть не Сенная, а Рыбная.

Как пишет novyny.live, в этот период на ней открывается Волжско-Камский банк, появляются типографии, Харьковское музыкальное общество и гимназия.

"Примечательно, что в 1918 году первый номер харьковской большевистской газеты "Пролетарий" был напечатан на Рыбной", — говорится в материале.

А вот, когда улица обрела свое новое название Кооперативная — точно сказать сложно. Но окончательно оно закрепилось после окончания Второй мировой войны. На улице находилось множество торгово-кооперативных учреждений, поэтому после революции власти решили ее назвать Кооперативной.

"Во время войны улица сильно пострадала и в послевоенное время практически полностью изменила свой облик. На ней появилось много новых административных и жилых зданий. Появившееся в 1933 году "Харьковэнерго" также базировалось на Кооперативной. С 1940 года там велись расчеты определения оптимального распределения электроэнергии в сетях энергосистем Харьковской, Сумской и Полтавской областей, также определялись технико-экономические показатели работы электростанций", — цитируют журналисты историка Николая Дьяченко.

