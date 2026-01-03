Открывал дорогу на Москву и назывался по-другому: этот переулок Харькова таит в себе интересную историю
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В девятнадцатом веке переулок застроили жилыми зданиями
В Харькове есть переулок, который ранее открывал дорогу на Москву. Раньше в нем активно велась торговля.
Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на историка Николая Дьяченко.
Речь идет о Соборном переулке. Он находится в Шевченковском районе и соединяет улицу Квитки-Основьяненко и площадь Конституции.
Во время своего появления в начале XVIII века переулок представлял собой проезд от центра Харьковской крепости к Московской башне. Оттуда по современному проспекту Героев Харькова вела дорога на Москву. В то время переулок еще назывался Шляпным потому, что там находились небольшие мастерские по изготовлению головных уборов. В девятнадцатом веке переулок застроили жилыми зданиями, некоторые из которых сохранились до настоящего времени.
В двадцатом веке помимо жилых домов в переулке находились магазины нот и живописи, а также ателье.
В 1973 он получил название Советский переулок, потому что на углу переулка и площади (тогда — площади Советской Украины) находилось здание Харьковского городского совета депутатов трудящихся.
В 2016 году после принятия Закона о декоммунизации переулок переименован в Соборный.
Напомним, ранее мы писали о том, как раньше называлась центральная улица Харькова.