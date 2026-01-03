Відкривав дорогу на Москву і називався по-іншому: цей провулок Харкова таїть у собі цікаву історію

У дев’ятнадцятому столітті провулок забудували житловими будинками

У Харкові є провулок, який раніше відкривав дорогу до Москви. Раніше у ньому активно велася торгівля.

Про це розповідає історик Микола Дяченко.

Йдеться про Соборний провулок. Він знаходиться у Шевченківському районі та з’єднує вулицю Квітки-Основ’яненка та площу Конституції.

Капелюшний провулок (праворуч). Фото — Вікіпедія.

Під час своєї появи на початку XVIII століття провулок був проїздом від центру Харківської фортеці до Московської вежі. Звідти сучасним проспектом Героїв Харкова вела дорога на Москву. На той час провулок ще називався Капелюшним тому, що там були невеликі майстерні з виготовлення головних уборів. У ХІХ столітті провулок забудували житловими будинками, деякі з яких збереглися до теперішнього часу.

Провулок капелюх. Фото — dalizovut

У ХХ столітті крім житлових будинків у провулку знаходилися магазини нот і живопису, а також ательє.

1973 року він отримав назву Радянський провулок, бо на розі провулку та площі (тоді — площі Радянської України) знаходилася будівля Харківської міської ради депутатів трудящих.

У 2016 році після ухвалення Закону про декомунізацію провулок перейменовано на Соборний.

Вид на Капелюшний провулок та Успенський собор у XIX столітті. Фото — dalizovut

Сучасний вигляд. Фото — Вікіпедія

