В Харькове изменили движение транспорта: популярный троллейбусный маршрут вернулся

Работа временного автобусного маршрута приостановлена

В Харькове возобновили известный троллейбусный маршрут. Он являлся популярным среди горожан.

Об этом сообщается на сайте gortransport.

Речь идет о 13-ом маршруте, снова курсирует от парка "Встреча" до ст. м. "Защитников Украины". В связи с этим работа временного автобусного маршрута №13 приостановлена.

Как будет работать маршрут

В направлении парка "Встреча":

станция метро "Защитников Украины" — в рабочие дни — с 6:30 до 21:38. В выходные — 07:02 до 18:11.

Ст. м. "Турбоатом" — в рабочие дни — 06:41 до 22:00. В выходные — 07:13 до 18:22.

13-й маршрут в Харькове

В направлении станции метро "Защитников Украины"

Парк "Встреча" — в рабочие дни — 06:03 до 22:04. В выходные — 06:35д до 18:40.

Ст. м. "Турбоатом" — в рабочие дни — 06:19 до 21:27. В выходные — 06:51 до 17:55.

13-й маршрут в Харькове

Справка: троллейбусный маршрут №13 в Харькове популярен, потому что он связывает густонаселенные жилые районы, проходит через важные транспортные узлы и социальные объекты, а также является одним из старейших и наиболее надежных маршрутов, что делает его жизненно важным для мобильности горожан.

