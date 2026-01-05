У Харкові змінили рух транспорту: популярний тролейбусний маршрут повернувся

Роботу тимчасового автобусного маршруту припинено

У Харкові відновили відомий тролейбусний маршрут. Він був популярним серед городян.

Про це повідомляється на сайті gortransport.

Йдеться про 13-й маршрут, який знову курсує від парку "Зустріч" до ст. м. "Захисників України". У зв’язку з цим роботу тимчасового автобусного маршруту №13 призупинено.

Як працюватиме маршрут

У напрямку парку "Зустріч":

станція метро "Захисників України" — у робочі дні — з 6:30 до 21:38. У вихідні — 07:02 до 18:11.

Ст. м. "Турбоатом" — у робочі дні — 06:41 до 22:00. У вихідні – 07:13 до 18:22.

13-й маршрут у Харкові

У напрямку станції метро "Захисників України"

Парк "Зустріч" — у робочі дні — 06:03 до 22:04. У вихідні — 06:35 до 18:40.

Ст. м. "Турбоатом" — у робочі дні — 06:19 до 21:27. У вихідні – 06:51 до 17:55.

13-й маршрут у Харкові

Довідка : тролейбусний маршрут №13 у Харкові популярний, тому що він пов’язує густонаселені житлові райони, проходить через важливі транспортні вузли та соціальні об’єкти, а також є одним із найстаріших та найнадійніших маршрутів, що робить його життєво важливим для мобільності городян.

