Первая в Украине женщина-машинист работает в метро Харькова. Кто она и как попала в профессию (видео)

В Украине запрет женщинам осваивать профессию машиниста в метрополитене был закреплен на законодательном уровне до 2017 года

Метрополитен в Харькове, кроме интересных секретов, имеет еще и рекорды. В частности, там работает единственная на весь город и первая в Украине женщина-машинист поезда.

Об этом в выпуске программы "Мир наизнанку" рассказал Дмитрий Комаров. По словам журналиста, девушка, несмотря на все трудности этой "мужской" профессии, уверенно чувствует себя в кабине многотонного транспорта.

"Это самая ожидаемая мной часть передачи. Я буду в кабине машиниста и проеду по маршруту. Увижу, как управляют поездом. И главное, сделаю это с Анастасией — единственной женщиной-машинистом в городе Харьков", — сказал Комаров.

Более того, по его словам, Анастасия имеет еще одно "отличие". Она также первая в Украине женщина-машинист в метрополитене.

"Это была моя мечта с детства. Мне всегда нравились поезда. Поэтому я решила попробовать и у меня получилось, как вы видите", — отметила девушка.

Анастасия Мазуркова Фото Скриншот

На вопрос, как быть женщиной-машинистом в Украине и единственной в городе Харьков, девушка ответила, что есть определенные трудности. Поскольку не к кому обратиться за советом или подсказкой.

"Ты все делаешь впервые и в этом сложность. Но с другой стороны, эту работу можно выполнять независимо от пола", — добавила Анастасия.

Дмитрий Комаров, Анастасия Мазуркова Фото Скриншот

По ее словам, ранее женщины не допускались к этой профессии из-за запрета в вопросах охраны труда. Вплоть до 2017 года женщина в украинском метро не имела права управлять поездом. На законодательном уровне эта работа считалась слишком вредной для женского здоровья из-за шума, вибраций, ночных смен и стресса.

"И только 8 лет назад эти запреты были сняты", — уточнил Комаров.

Дмитрий Комаров в кабине поезда харьковского метро Фото Скриншот

Анастасия Мазуркова и Дмитрий Комаров Фото Скриншот

