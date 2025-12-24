В Одессе могло быть метро на две ветки. Почему его так и не построили (карта)

Пассажиров в областном центре возят трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки

Разговоры о том, что Одессе необходим метрополитен, начались еще в середине 60-х годов прошлого столетия. В середине 80-х институт "Ленметрогипротранс" приступил к проектированию первой линии Одесского метрополитена, которая должна была пройти от Черноморки до поселка Котовского: через жилой массив Таирова, Юго-Западный массив, железнодорожный вокзал, центр, Пересыпь и Лузановку.

Однако эти планы так и не реализовались. Впрочем, проект метрополитена снова включили в генплан Одессы в 1989 году, рассказывает "Одеське життя". Строительство метро должно было начаться в 1991-м. Однако политические изменения перечеркнули эти намерения.

В 2001-2003 годах разговоры о создании метро в Одессе возобновились с новой силой. Появились несколько проектов соединения центра города с поселком Котовского. Идеи были разные — классическое метро, трамвайные линии на эстакадах, разные вариации "легкого" метро с меньшей нагрузкой на рельсы. Дело снова не пошло дальше проектов.

В 2007 году разработчик генерального плана, специалист по транспорту Дмитрий Жуков решил все же построить метро в Одессе и даже заложил в проект генплана две линии "скоростного внеуличного транспорта". Сквозная по направлению "Север-Юг" и пересекающая ее ветвь от Большого Фонтана до Тираспольского шоссе. Однако и это, как известно, не было реализовано.

План метро в генплане Одессы 2007-2010 годов

Метро в Одессе — амбициозный и очень дорогостоящий проект. В частности, из-за катакомб и пластов известняка. Метрополитен должен быть заложен на большую глубину и нуждался бы в сложной системе гидроизоляции.

