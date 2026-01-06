В Харьковской области подорожает коммуналка: стало известно, кто будет платить больше
Коммунальщики выдвинули свое обоснование повышению цен
В гоороде Златополе в Харьковской области подорожает коммуналка. Предыдущий тариф от 2024 года не является актуальным.
Об этом сообщили в местном горсовете. Речь идет о подорожании обслуживания многоквартирных жилых домов.
На коммунальном предприятии "Жилсервис" заявили, что предыдущий тариф уже не актуален актуальным из-за экономических факторов.
Обоснование
Для изменения тарифа коммунальщики выдвинули следующее обоснование:
- рост минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн;
- рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн;
- снижение стоимости смазки для автотранспортных средств со 180,00 грн/л до 64,80 грн/л;
- снижение стоимости дизельного горючего с 56,70 грн/л до 49,48 грн/л;
- снижение стоимости бензина с 51,01 грн/л до 49,66 грн/л;
- увеличение стоимости газа с 34,87 грн/л до 39,16 грн/л;
- рост стоимости труб разного диаметра для сетей теплоснабжения с 68,30 грн/м до 77,76 грн/м;
- рост стоимости стальных труб с 318,48 грн/м до 320,40 грн/м;
- снижение стоимости тройников ПВХ с 79,20 до 54,00 грн/м;
- рост стоимости рубероида со 146,59 грн/кв. м до 159,84 грн./кв. м;
- рост стоимости цемента с 7,20 грн/кг до 8,64 грн/кг;
- рост стоимости кирпича с 15,84 грн/шт до 18,00 грн/шт;
- рост стоимости провода АПВ 2 х 2,5 с 12 грн/м до 14,40 грн/м;
- рост стоимости выключателя автоматического с 42,00 грн/шт до 73,15 грн/шт;
- расчет фактических расходов электроэнергии на освещение мест общего пользования и энергоснабжения лифтов;
- надвижение доплаты в размере 4% за работу во вредных условиях для дворников, каменщиков и подсобных рабочих ремонтно-строительного участка по итогам аттестации рабочих мест ООО "Центр охраны труда "Новатор сервис"
- замена трактора Т-16 (полный физический износ) на трактор КАТА КЭ 504.
Как рассчитывается тариф
Тариф рассчитывается на один квадратичный метр жилья и состоит из следующих компонентов:
- уборка придомовой территории;
- обслуживание лифтов;
- дератизация;
- дезинсекция;
- обслуживание дымовентиляционных каналов;
- обслуживание внутридомовых систем водоснабжения;
- обслуживание внутридомовых систем водоотвода;
- обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения;
- проведение текущего ремонта;
- освещение мест общего использования;
- энергоснабжение для лифтов;
- вознаграждение управляющему.
Для установления тарифа используются только те компоненты, которые актуальны для конкретного дома. Поэтому разброс тарифов от 0,08 до 14,73 грн/кв. метр.
