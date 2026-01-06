Укр

В Харьковской области подорожает коммуналка: стало известно, кто будет платить больше

Денис Подставной
Читати українською
Коммунальные тарифы Новость обновлена 06 января 2026, 10:30
Коммунальщики выдвинули свое обоснование повышению цен

В гоороде Златополе в Харьковской области подорожает коммуналка. Предыдущий тариф от 2024 года не является актуальным.

Об этом сообщили в местном горсовете. Речь идет о подорожании обслуживания многоквартирных жилых домов.

На коммунальном предприятии "Жилсервис" заявили, что предыдущий тариф уже не актуален актуальным из-за экономических факторов.

Обоснование

Для изменения тарифа коммунальщики выдвинули следующее обоснование:

  • рост минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн;
  • рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн;
  • снижение стоимости смазки для автотранспортных средств со 180,00 грн/л до 64,80 грн/л;
  • снижение стоимости дизельного горючего с 56,70 грн/л до 49,48 грн/л;
  • снижение стоимости бензина с 51,01 грн/л до 49,66 грн/л;
  • увеличение стоимости газа с 34,87 грн/л до 39,16 грн/л;
  • рост стоимости труб разного диаметра для сетей теплоснабжения с 68,30 грн/м до 77,76 грн/м;
  • рост стоимости стальных труб с 318,48 грн/м до 320,40 грн/м;
  • снижение стоимости тройников ПВХ с 79,20 до 54,00 грн/м;
  • рост стоимости рубероида со 146,59 грн/кв. м до 159,84 грн./кв. м;
  • рост стоимости цемента с 7,20 грн/кг до 8,64 грн/кг;
  • рост стоимости кирпича с 15,84 грн/шт до 18,00 грн/шт;
  • рост стоимости провода АПВ 2 х 2,5 с 12 грн/м до 14,40 грн/м;
  • рост стоимости выключателя автоматического с 42,00 грн/шт до 73,15 грн/шт;
  • расчет фактических расходов электроэнергии на освещение мест общего пользования и энергоснабжения лифтов;
  • надвижение доплаты в размере 4% за работу во вредных условиях для дворников, каменщиков и подсобных рабочих ремонтно-строительного участка по итогам аттестации рабочих мест ООО "Центр охраны труда "Новатор сервис"
  • замена трактора Т-16 (полный физический износ) на трактор КАТА КЭ 504.

Как рассчитывается тариф

Тариф рассчитывается на один квадратичный метр жилья и состоит из следующих компонентов:

  • уборка придомовой территории;
  • обслуживание лифтов;
  • дератизация;
  • дезинсекция;
  • обслуживание дымовентиляционных каналов;
  • обслуживание внутридомовых систем водоснабжения;
  • обслуживание внутридомовых систем водоотвода;
  • обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения;
  • проведение текущего ремонта;
  • освещение мест общего использования;
  • энергоснабжение для лифтов;
  • вознаграждение управляющему.

Для установления тарифа используются только те компоненты, которые актуальны для конкретного дома. Поэтому разброс тарифов от 0,08 до 14,73 грн/кв. метр.

Напомним, ранее мы писали о том, что платежки за газ могут изменится у харьковчан в 2026 году.

