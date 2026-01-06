На Харківщині подорожчає комуналка: стало відомо, хто платитиме більше

Комунальники висунули своє обґрунтування підвищення цін

У місті Златополі на Харківщині подорожчає комуналка. Попередній тариф від 2024 року не є актуальним.

Про це повідомили у місцевій міськраді. Йдеться про подорожчання обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

На комунальному підприємстві "Жилсервіс" заявили, що попередній тариф уже не є актуальним через економічні чинники.

Обгрунтування

Для зміни тарифу комунальники висунули таке обґрунтування:

зростання мінімальної заробітної плати з 8 000 грн до 8 647 грн;

зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 3 028 грн до 3 328 грн;

зниження вартості мастила для автотранспортних засобів зі 180,00 грн/л до 64,80 грн/л;

зниження вартості дизельного пального з 56,70 грн/л до 49,48 грн/л;

зниження вартості бензину з 51,01 грн/л до 49,66 грн/л;

збільшення вартості газу з 34,87 грн/л до 39,16 грн/л;

зростання вартості труб різного діаметру для мереж теплопостачання з 68,30 грн/м до 77,76 грн/м;

зростання вартості сталевих труб з 318,48 грн/м до 320,40 грн/м;

зниження вартості трійників ПВХ з 79,20 грн до 54,00 грн/м;

зростання вартості рубероїду зі 146,59 грн/кв. м до 159,84 грн/кв. м;

зростання вартості цементу з 7,20 грн/кг до 8,64 грн/кг;

зростання вартості цегли з 15,84 грн/шт до 18,00 грн/шт;

зростання вартості проводу АПВ 2 х 2,5 з 12 грн/м до 14,40 грн/м;

зростання вартості вимикача автоматичного з 42,00 грн/ шт до 73,15 грн/шт;

розрахунок фактичних витрат електроенергії на освітлення місць загального користування та енергопостачання ліфтів;

нарухування доплати у розмірі 4% за роботу у шкідливих умовах для двірників, мулярів та підсобних робітників ремонтно-будівельної дільниці за підсумками атестації робочих місць ТОВ "Центр охорони праці "Новатор сервіс"

заміна трактора Т-16 (повний фізичний знос) на трактор КАТА КЕ 504.

Як розраховується тариф

Тариф розраховується на один квадратичний метр житла і складається з таких компонентів:

прибирання прибудинкової території;

обслуговування ліфтів;

дератизація;

дезінсекція;

обслуговування димовентиляційних каналів;

обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання;

обслуговування внутрішньобудинкових систем водовідведення;

обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання;

проведення поточного ремонту;

освітлення місць загального користуваня;

енергопостачання для ліфтів;

винагорода управителю.

Для встановлення тарифу використовуються тільки ті компоненти, які є актуальними для конкретного будинку. Тому розкид тарифів від 0,08 до 14,73 грн/кв. метр.

