На рынке продукты дешевле? Экономист разбил миф тремя аргументами
Яйца по 120 грн за десяток могут стать реальностью
Мнение о том, что продукты на рынке у частного продавца будут дешевле, чем в сетях известных супермаркетов – это давний миф, разбивающийся тремя экономическими аргументами.
Что нужно знать:
- Праздничных акций на базарах не бывает
- Доставка оказывает большое влияние на стоимость товара
- На цену продуктов серьезное влияние состоятельность покупателя
Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, почему продавцы на рынках точно не будут устраивать праздничные распродажи товаров и рождественские или новогодние акции.
— Во-первых, у них общий объем продаж небольшой. Во-вторых, довольно часто у них не очень большая маржа. В-третьих, в отличие от ритейла, имеющего массовый объем поставки, продавец очень хорошо считает каждую копейку транспортных расходов. Одно дело, когда вы везете в своем транспорте сотни килограммов, тонны веса, а другое — когда везете в маршрутке или автобусе две котомки на продажу, — объясняет экономист.
По его словам, на стоимость продаж оказывает большое влияние цена доставки товара.
— Это значит, что он (продавец. — Ред.) уступит пару копеек, может, на гривну-полторы, но существенных скидок на 10-12-15% не будет точно. Поэтому тем более я был бы очень осторожен, говоря, что на сельскохозяйственных рынках товар лучшего качества, — говорит эксперт.
Он добавил, что цена продуктов новогоднего стола существенно отличается по городам. Потому что условные Киев, Харьков или Львов по-разному отдалены от зоны боевых действий, имеют разную среднюю зарплату по региону и общий объем спроса населения.
— Средняя заработная плата по стране — 26 тыс. гривен, в Киеве — 40. Это за счет айтишников, государственной службы. Но сезонные колебания цен очень привязаны к покупательной способности. Если вы не можете покупать десяток яиц за 100 грн, то вы его не купите. А если готовы покупать, то, поверьте, вам поставят [цену] и 120, — считает член Экономического дискуссионного клуба.
Перед праздниками мы все будем какие-то сбережения вытаскивать, чтобы накрыть этот чертов стол… Новогодний стол, извиняюсь. А так — это мы сами позволяем нашим продавцам поднимать цену, потому что если бы не покупали, они бы не поднимали,
