На рынке продукты дешевле? Экономист разбил миф тремя аргументами

Яйца по 120 грн за десяток могут стать реальностью

Мнение о том, что продукты на рынке у частного продавца будут дешевле, чем в сетях известных супермаркетов – это давний миф, разбивающийся тремя экономическими аргументами.

Что нужно знать:

Праздничных акций на базарах не бывает

Доставка оказывает большое влияние на стоимость товара

На цену продуктов серьезное влияние состоятельность покупателя

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, почему продавцы на рынках точно не будут устраивать праздничные распродажи товаров и рождественские или новогодние акции.

— Во-первых, у них общий объем продаж небольшой. Во-вторых, довольно часто у них не очень большая маржа. В-третьих, в отличие от ритейла, имеющего массовый объем поставки, продавец очень хорошо считает каждую копейку транспортных расходов. Одно дело, когда вы везете в своем транспорте сотни килограммов, тонны веса, а другое — когда везете в маршрутке или автобусе две котомки на продажу, — объясняет экономист.

По его словам, на стоимость продаж оказывает большое влияние цена доставки товара.

— Это значит, что он (продавец. — Ред.) уступит пару копеек, может, на гривну-полторы, но существенных скидок на 10-12-15% не будет точно. Поэтому тем более я был бы очень осторожен, говоря, что на сельскохозяйственных рынках товар лучшего качества, — говорит эксперт.

Он добавил, что цена продуктов новогоднего стола существенно отличается по городам. Потому что условные Киев, Харьков или Львов по-разному отдалены от зоны боевых действий, имеют разную среднюю зарплату по региону и общий объем спроса населения.

— Средняя заработная плата по стране — 26 тыс. гривен, в Киеве — 40. Это за счет айтишников, государственной службы. Но сезонные колебания цен очень привязаны к покупательной способности. Если вы не можете покупать десяток яиц за 100 грн, то вы его не купите. А если готовы покупать, то, поверьте, вам поставят [цену] и 120, — считает член Экономического дискуссионного клуба.

Перед праздниками мы все будем какие-то сбережения вытаскивать, чтобы накрыть этот чертов стол… Новогодний стол, извиняюсь. А так — это мы сами позволяем нашим продавцам поднимать цену, потому что если бы не покупали, они бы не поднимали, подытожил Олег Пендзин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как изменится цена яиц перед Новым годом.