На базарі продукти дешевші? Економіст розбив міф трьома аргументами

Яйця по 120 грн за десяток можуть стати реальністю

Думка про те, що продукти на ринку у приватного продавця будуть дешевшими, аніж у мережах відомих супермаркетів — це давній міф, який розбивається трьома економічними аргументами.

Що треба знати:

Святкових акцій на базарах не буває

Доставка дуже впливає на вартість товару

На ціну продуктів серйозно впливає заможність покупця

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, чому продавці на ринках точно не будуть влаштовувати святкові розпродажі товарів і різдвяні чи новорічні акції.

— По-перше, у них загальний обсяг продажу невеличкий. По-друге, достатньо часто вони мають не дуже велику маржу. По-третє, на відміну від ритейлу, який має масовий обсяг постачання, продавчиня дуже добре рахує кожну копійку транспортних видатків. Одна справа, коли ви везете у своєму транспорті сотні кілограмів, тонни ваги, а друга, — коли везете у маршрутці чи автобусі два клумаки на продаж, — пояснює економіст.

За його словами, на вартість продажу дуже впливає ціна доставки товару.

— Це означає, що вона (продавчиня. — Ред.) поступиться на пару копійок, може, на гривню-півтори, але суттєвих знижок на 10-12-15% не буде точно. Тому тим більше я би був дуже обережний, говорячи, що на сільськогосподарських ринках товар кращої якості, — каже експерт.

Він додав, що ціна продуктів новорічного столу суттєво різниться по містах. Бо умовні Київ, Харків чи Львів по-різному віддалені від зони бойових дій, мають різну середню зарплату по регіону і загальний обсяг попиту населення.

— Середня заробітна платня по країні — 26 тис. гривень, у Києві — 40. Це за рахунок айтішників, державної служби. Але сезонні коливання цін дуже прив'язані до купівельної спроможності. Якщо ви не годні купляти десяток яєць за 100 грн, то ви його не купите. А якщо готові купляти, то, повірте, вам поставлять [ціну] і 120, — вважає член Економічного дискусійного клубу.

Перед святами ми всі будемо якісь заощадження витягати, щоб накрити той бісовий стіл… Новорічний стіл, вибачаюсь. А так — це ми самі дозволяємо нашим продавцям піднімати ціну, бо якби не купляли, вони би не піднімали підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зміниться ціна яєць перед Новим роком.