Стоит пойти уже сейчас: в каком магазине можно купить красную рыбу на 200 грн дешевле

Марина Бондаренко
Рыбные продукты по выгодным ценникам разбирают мгновенно

Перед зимними праздниками в "АТБ" обновили скидки на рыбные продукты, которые часто покупают к праздничному столу. Часть предложений действует ограниченное время и касается товаров, которые обычно стоят недешево.

В продаже есть форель кусочками и стейками, семга разных видов, а также икра и пресервы. Часть товаров продается по сниженным ценам в фасованном виде, другие — на вес. Подробнее об акции рассказал "Телеграф".

Зимние скидки на рыбу в "АТБ"

Форель от ТМ "К.И.Т." холодного копчения весом 120 граммов стоит 126,90 гривны при скидке 30%. Слабосоленая семга этого же бренда в фасовке 60 граммов продается за 69,90 гривны. Масляная семга холодного копчения весом 80 грамм стоит 54,50 гривны, также со скидкой 30%.

Охлажденный стейк семги от ТМ "Norven" продают по 665,89 гривны за килограмм со скидкой 25%, то есть более чем на 220 гривен дешевле. Филе семги этого же производителя стоит 279,90 гривны за упаковку, скидка на него такая же.

Скидки в АТБ на красную рыбу и икру до 1 января 2026 года
Скидки на рыбные товары в "АТБ"

В то же время, пресервы "Кальмар по-корейски" весом 180 граммов продаются за 75,90 гривны со скидкой 35%. Икра форели в фасовке 90 граммов стоит 314,90 гривны.

