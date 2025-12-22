В Украине снизились цены на курятину: эксперты рассказали, нужно ли делать запасы

Отключение света также вносят коррективы в покупку продуктов

На фоне приближающихся новогодних праздников и возможного подорожания определенных продуктов у многих возникает вопрос: целесообразно ли делать запасы курятины сейчас. Особенно учитывая регулярные отключения света.

Что нужно знать:

На создание запасов мяса влияют не только цены, но и отключение света

Любое мясо, как и курицу, нельзя постоянно размораживать и замораживать

По словам экспертов, сейчас делать запасы курятины нецелесообразно. И это касается не только цен, но и отключений света. Ведь при стабильном отсутствии электричества продукты в холодильнике портятся в разы быстрее.

"С такими отключениями — не все холодильники и морозильные камеры выдерживают. Все пытаются пойти и купить свежего. И прямо сегодня, и без запаса", — предостерегает Наталья Сайковская, заместитель коммерческого директора "Агро-Рось".

Сколько стоит курятина в декабре 2025 года

Исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко подтвердил это мнение: "Как можно запасаться, если отключения света длятся до 17 часов в сутки? Когда нельзя долго хранить продукты в холодильнике? Покупают так, чтобы приготовить на короткий срок, если еще удастся…"

Более того, сейчас цены на курятину находятся на низком уровне и резкого роста не прогнозируется. Поэтому экономической целесообразности делать запасы сейчас нет. А учитывая отключение, эксперты рекомендуют покупать свежую продукцию по потребностям, без запасов.

