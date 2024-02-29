Букв становится все меньше: история с переименованием Броваров получила неожиданное продолжение (фото)

Активисты требуют переименовать город, а власти никак не реагируют

В четверг, 29 февраля, на очередной сессии Броварского горсовета из состава исполнительного комитета был исключен организатор акции "Возвратим городу историческое название" Александр Остапкович. Скорее всего, мужчину таким образом решили "проучить" за то, что он болгаркой срезал букву "И" в инсталляции "Я люблю Бровари" и требовал переименовать Бровары в Бровари.

Также активистов назвали "вандалами" и обвинили их в порче "коммунального имущества". В скандальной истории вокруг переименования Броваров разбирался "Телеграф".

Так, на 66-й сессии Броварского горсовета было решено исключить из состава исполкома активиста Александра Остапковича, который накануне провел акцию "Возвратим городу историческое название" и при помощи электроинструмента показательно спилил часть буквы "И" превратив ее в "І". Таким образом инсталляция "Я люблю Бровари", которая установлена перед местным горсоветом, трансформировалась в надпись "Я люблю Броварі".

Своими действиями активисты хотели собственноручно вернуть городу Бровары его историческое название и привлечь внимание к данной теме. По мнению Остапковича, город Бровары должен называться исключительно Бровари (от украинского слова — броварня).

"Есть прямое соответствие — Бровари. Бровар — это пивовар в старом славянском языке", — объяснял активист.

За исключение Остапковича из состава исполкома проголосовало 33 депутата.

Стоит отметить, что местные активисты требуют от чиновников переименовать город Бровары в Бровари не просто так, ведь минувшим летом Национальная комиссия по стандартам государственного языка действительно рекомендовала переименовать город Бровары в Бровари. Данное решение было продиктовано тем, что нынешнее название города "не соответствует правописным, словообразовательным и словоизменительным нормам украинского языка".

"До 1919 года этот город назывался Бровары. Это украинское название, а потом в советские времена городу добавили окончание -и, чтобы звучало, как в русском языке Бровары. Поэтому справедливо вернуть украинское название, потому что получается, что украинский город назван на русском языке, то есть использована русская грамматическая форма", — отмечал языковед Александр Авраменко.

Изначально инсталляция выглядела так

Затем надпись немного "изменилась"

После громкого скандала и общественного резонанса "исправленную" букву демонтировали и отправили ее на "ремонт".

Местные же журналисты назвали акцию "Возвратим городу историческое название" реакцией активистов на саботаж и промедление со стороны мэра, ведь еще в прошлом году чиновники должны были организовать консультации с общественностью, а затем вынести вопрос переименования города на сессию.

Однако была создана петиция о том, чтобы оставить городу прежнее название, которая набрала необходимое количество голосов. На данный момент вопрос о переименовании города Бровары в Бровари находится на рассмотрении профильной комиссии местного горсовета.

Сейчас инсталляция выглядит так

Стоит отметить, что мэр Броваров Игорь Сапожко к собравшимся на площади перед горсоветом не вышел — в приемной журналистов заверили в том, что чиновника нет на месте. Позже в официальном Телеграм-канале градоначальника появился пост о произошедшем.

Сапожко назвал организаторов акции "вандалами" и обвинил их в посягательстве на "коммунальное имущество".

На месте работали правоохранители, которые задукоментировали все происходящее. Правовая квалификация действиям активистов будет присвоена после всестороннего расследования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины. Соответствующее решение принял Киевсовет.