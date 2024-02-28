Буквы пилили болгаркой: активисты требуют вернуть Броварам историческое название (видео)

Люди требуют немедленно переименовать город

На днях в центре Броваров местные активисты провели акцию "Возвратим городу историческое название". Собравшиеся вооружились электроинструментом и срезали букву "И" в инсталляции "Я люблю Бровари".

На место незамедлительно прибыли правоохранители, которые задукоментировали все происходящее. Подробнее о необычной акции рассказали журналисты "5 канала".

Так, местные активисты решили собственноручно вернуть городу Бровары его историческое название — они болгаркой показательно спилили часть буквы "И" превратив ее в "І". Таким образом инсталляция "Я люблю Бровари", которая установлена перед местным горсоветом, трансформировалась в надпись "Я люблю Броварі".

Организатором акции выступил Александр Остапкович, который уверен, что город Бровары должен называться Бровари (от украинского слова — броварня).

"Есть прямое соответствие Бровари. Бровар — это пивовар в старом славянском языке", — объясняет Остапкович.

Активисты трансформировали букву "И"

Активисты трансформировали букву "И"

Местные активисты также озвучивают исторические и лингвистические причины для переименования. Они приводят в пример произведения Тараса Шевченко и Лины Костенко, которые писали именно Бровари.

Также Бровари ранее писали в газетах и документах, а сами местные жители в устной речи используют Бровари вместо Бровары.

Стоит отметить, что минувшим летом Национальная комиссия по стандартам государственного языка действительно рекомендовала переименовать город Бровары в Бровари. Данное решение было продиктовано тем, что нынешнее название города "не соответствует правописным, словообразовательным и словоизменительным нормам украинского языка".

"До 1919 года этот город назывался Бровары. Это украинское название, а потом в советские времена городу добавили окончание -и, чтобы звучало, как в русском языке Бровары. Поэтому справедливо вернуть украинское название, потому что получается, что украинский город назван на русском языке, то есть использована русская грамматическая форма", — отмечает языковед Александр Авраменко.

На данный момент вопрос о переименовании города Бровары в Бровари находится на рассмотрении профильной комиссии местного горсовета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины. Соответствующее решение принял Киевсовет.