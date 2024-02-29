Букв стає дедалі менше: історія з перейменуванням Броварів отримала неочікуване продовження (фото)

Активісти вимагають перейменувати місто, а влада ніяк не реагує

У четвер, 29 лютого, на черговій сесії Броварської міськради зі складу виконавчого комітету було виключено організатора акції "Повернемо місту історичну назву" Олександра Остапковіча. Швидше за все, чоловіка таким чином вирішили "провчити" за те, що він болгаркою зрізав букву "И" в інсталяції "Я люблю Бровари" і вимагав перейменувати Бровари на Броварі.

Також активістів назвали "вандалами" та звинуватили їх у псуванні "комунального майна". У скандальній історії навколо перейменування Броварів розбирався "Телеграф".

Так, на 66-й сесії Броварської міськради було вирішено виключити зі складу виконкому активіста Олександра Остапковича, який напередодні провів акцію "Повернемо місту історичну назву" та за допомогою електроінструменту показово спилив частину літери "И" перетворивши її на "І". Таким чином інсталяція "Я люблю Бровари", яка встановлена перед місцевою міськрадою, трансформувалася у напис "Я люблю Броварі".

Своїми діями активісти хотіли власноруч повернути місту Бровари його історичну назву та привернути увагу до цієї теми. На думку Остапковича, місто Бровари має називатися виключно Броварі (від українського слова — броварня).

"Є прямий відповідник Броварі. Бровар, це пивовар в старій слов'янській мові. Давайте, якщо, хто не згоден з назвою Броварі, хай згадає як у наших документах: штатних розкладах адміністрації, комунальних підприємств, пишуться друкарі, як пишуться сміттярі, лікарі. Як це все звучить в документах. І це таке ж саме слово", — пояснював активіст.

За виключення Остапковича зі складу виконкому проголосували 33 депутати.

Варто зазначити, що місцеві активісти вимагають від чиновників перейменувати місто Бровари у Бровары не просто так, адже минулого літа Національна комісія зі стандартів державної мови справді рекомендувала перейменувати місто Бровари на Бровар. Це рішення було продиктовано тим, що нинішня назва міста "не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови".

"До 1919 року це місто називалося Бровари. Це українська назва, а потім за радянських часів місту додали закінчення -і щоб звучало, як у російській мові Бровари. Тому справедливо повернути українську назву, тому що виходить, що українське місто названо російською мовою, тобто використано російську граматичну форму", — зазначав мовознавець Олександр Авраменко.

Спочатку інсталяція виглядала так

Потім напис трохи "змінився"

Після гучного скандалу та громадського резонансу "виправлену" букву демонтували та відправили її на "ремонт".

Місцеві журналісти назвали акцію "Повернемо місту історичну назву" реакцією активістів на саботаж і зволікання з боку мера, адже ще минулого року чиновники мали організувати консультації з громадськістю, а потім винести питання перейменування міста на сесію.

Проте було створено петицію про те, щоб залишити місту колишню назву, яка набрала необхідну кількість голосів. На даний момент питання про перейменування міста Бровари на Бровари знаходиться на розгляді профільної комісії місцевої міськради.

Зараз інсталяція виглядає так

Варто зазначити, що мер Броварів Ігор Сапожко до присутніх на площі перед міськрадою не вийшов — у приймальні журналістів запевнили, що чиновника немає на місці. Пізніше в офіційному Телеграм-каналі градоначальника з’явився пост про подію.

Сапожко назвав організаторів акції "вандалами" та звинуватив їх у посяганні на "комунальне майно".

На місці працювали правоохоронці, які задукоментували те, що відбувалося. Правову кваліфікацію діям активістів буде присвоєно після всебічного розслідування справи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Відповідне рішення ухвалила Київрада.