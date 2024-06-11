В Киеве СБУ может проверять людей и их авто: где именно и почему
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В ходе мероприятия некоторые улицы столицы могут перекрыть
Во вторник, 11 июня, Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные и меры безопасности в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Киевлян могут проверить в Печерском и Шевченковском районах столицы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что проверки производятся по действующему законодательству.
"Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киев", — говорится в сообщении.
Целью мер является проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности киевлян и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.
"Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, пытающейся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом", — отмечают в СБУ.
Что делает СБУ
Сотрудники службы осматривают территории и отдельные помещения для обнаружения запрещенных предметов. Также проверяют документы находящихся в правительственном квартале граждан.
Отмечается, что во время мероприятий безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы. При этом проводится проверка документов и осмотр автомобилей.
"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", — добавляют в пресс-службе.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на одной из улиц затруднено движение в обоих направлениях. Связано это с ремонтными работами дорожного покрытия.