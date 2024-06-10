В Киеве два мужчины устроили драку прямо среди дороги: видео

Участники мордобоя мешали другим водителям

В понедельник, 10 июня, в Киеве два водителя устроили мордобой. Инцидент произошел на Дарнице.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". Мужчины, вероятно, не поделили дороги и начали махать руками.

Видео эпической драки попало в сеть. На записи видно, что водители бросили свои машины прямо среди проезжей части. В результате движение транспорта было затруднено.

Пока герои видео прыгали друг на друга, остальные участники дорожного движения были вынуждены объезжать агрессивно настроенных мужчин. Что именно повлекло за собой конфликт неизвестно. Кто победил в мордобое тоже остается только догадываться.

Напоминаем, недавно в Деснянском районе Киева произошла ожесточенная потасовка между двумя водителями. Мужчины остановили свои автомобили и начали выяснять отношения прямо на проезжей части.

Оба водителя вели себя агрессивно — на видео, опубликованном в сети, можно увидеть, как они безжалостно избивают друг друга. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на запись.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина ударил полицейского и выпрыгнул на служебный автомобиль, чем повредил его. Правонарушителя задержали и сообщили о подозрении в умышленном причинении сотруднику полиции телесных повреждений.