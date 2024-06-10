В Киеве на одной из улиц затруднено движение в обоих направлениях: причина, карта

Автомобили "стоят" в Подольском районе

В Киеве на улице Копыловской затруднено движение транспорта. Связано это с ремонтными работами дорожного покрытия.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. Автомобили медленно двигаются в обоих направлениях.

Полицейские просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Движение транспорта затруднено на улице Копыловской

Для справки: улица Копыловская лежит от улицы Елены Телиги до Сырецкой улицы в Подольском районе столицы. Приобщаются улицы Петропавловская, Рылеева, переулки Достоевского и Сахарный.

Напомним, до 31 июля движение транспорта будет частично ограничено двумя улицами в Днепровском районе Киева. А именно по улице Дениса Рачинского на участке от улицы Евгения Маланюка до улицы Каховской. Здесь дорожники производят капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия.

Также с 24 мая по 31 июля движение транспорт ограничено проспектом Алишера Навои на участке от Воскресенского проспекта до улицы Князя Романа Мстиславича. Также будут проводиться дорожные работы.

Киевлян призывают внимательно планировать свой маршрут, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве открыли движение недоделанным новым путепроводом. Строители в сжатые сроки установили здесь опоры и смонтировали 72 балки пролетных строений.