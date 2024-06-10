В Киеве мужчина ударил полицейского и крушил служебное авто: видео

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы

В Киеве мужчина ударил патрульного и вылез на капот полицейского автомобиля. Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, около 5 часов утра в Подольском районе столицы.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 40-летнему мужчине в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений, в связи с исполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Как оказалось, мужчина пытался попасть в одну из гостиниц и агрессивно вел себя. Сотрудники ночлега вызвали полицию.

При задержании мужчина сопротивлялся патрульным

"Местный житель, будучи постоянным клиентом, приехал с намерением заселиться, однако ему в этом отказали, потому что последний уже неоднократно нарушал правила, ссорился с гражданами и вел себя неадекватно. Услышав отказ, мужчина начал ругаться на улице и вести себя агрессивно", — рассказывают в полиции Киева.

Злоумышленник устроил драку с правоохранителем

Злоумышленник проявлял агрессию уже к стражам порядка. Он размахивал руками и ругался.

Мужчина взобрался на капот служебного автомобиля полиции и повредил его. После этого нанес удар в лицо полицейскому, в результате чего последний не удержался на ногах и упал.

Повредил капот служебного автомобиля

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Нарушителю сообщили о подозрении

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали мужчину, который бросил гранату в фасад жилого дома. Правоохранители узнали о мотиве содеянного.