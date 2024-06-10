В Киеве будут судить женщину, которая обворовала квартиру местной жительницы: детали

Правонарушительнице грозит до 8 лет тюрьмы

В Киеве перед судом предстанет 33-летняя женщина, совершившая кражу из квартиры в Деснянском районе. Злоумышленница воспользовалась незапертой дверью, чтобы проникнуть в дом 46-летней киевлянки.

Об этом сообщает полиция Киева. Женщина украла ювелирное украшение и мобильный телефон.

"Правоохранители оперативно задержали 33-летнюю подозреваемую вскоре после совершения преступления и изъяли цепочку с кулоном, принадлежащим потерпевшей", — говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что злоумышленница сдала телефон в ломбард, а перед этим совершила с него бесконтактный расчет за покупку, потратив деньги с банковской карты владелицы гаджета.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины – незаконные действия с платежными карточками, а также по ч. 4 ст. 185 УКУ – кража, совершенная в условиях военного положения.

Как отмечают в полиции, уже завершили досудебное расследование. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Фигурантке сообщили о подозрении по двум статьям

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали мужчину, который бросил гранату в фасад жилого дома. Правоохранители узнали мотив отчаянного поступка.