У Києві СБУ може перевіряти людей та їх авто: де саме та чому

Під час заходів деякі вулиці столиці можуть перекрити

У вівторок, 11 червня, Служба безпеки України проводить контррозвідувальні та безпекові заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях. Киян можуть перевірити в Печерському та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що перевірки здійснюються за чинним законодавством.

"Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ", — йдеться у повідомленні.

Метою заходів є перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки киян та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

"Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", — зазначають у СБУ.

У центрі Києва Служба безпеки перевіряє громадян

Що робить СБУ

Співробітники служби оглядають території та окремі приміщення для виявлення заборонених предметів. Також перевіряють документи громадян, які перебувають в урядовому кварталі.

Силовики проводять контррозвідувальні заходи

Зазначається, що під час безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці. Разом з цим проводиться перевірка документів та огляд автомобілів.

Огляд документів

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", — додають у пресслужбі.

СБУ може перевірити авто

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на одній з вулиць ускладнено рух в обох напрямках. Пов'язано це з ремонтними роботами дорожнього покриття.