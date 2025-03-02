Чиновники написали в украинском паспорте слова на русском языке: в сети возмущены

За три года полномасштабной войны печати так и не поменяли

В Украине продолжают использовать двуязычные печати в официальных документах. Кроме того, там все еще дублируют украинские слова на русском языке.

На это обратила внимание ассистент кафедры экономики предприятия КНУ им. Шевченко Уляна Ситайло в своем Facebook. По ее словам, паспорт был выдан Голосеевским отделением Госмиграционной службы в Киеве.

"Да, это образец 1994 года, который до сих пор (!) используется. Но еще абсурднее то, что за 3 года войны не изменены двуязычные печати, да еще и от руки дописывается "февраля"!", — написала она.

В комментариях к записи она уточнила, что речь идет о вклеивании фотографии.

Ситайло также задала вопрос ГМС, почему язык страны-агрессора до сих пор используется в официальных документах украинцев.

Напомним, в киевском книжном магазине-кафе "Сенс" разгорелся конфликт между посетителями из-за языкового вопроса. Мужчины напали на девушку потому, что она сделала им замечания из-за использования русского языка. При этом магазин попадал в языковые скандалы и после этого.