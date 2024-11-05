Напали на девушку из-за просьбу не говорить по-русски: в Киеве разгорелся языковой скандал

Потерпевшая подала заявление в полицию

В киевском книжном магазине-кафе "Сенс" разгорелся конфликт между посетителями из-за языкового вопроса. Мужчины напали на девушку потому, что она сделала им замечания из-за использования русского языка.

Об инциденте рассказала потерпевшая Екатерина Косецкая в Facebook. Событие произошло еще 2 ноября.

По словам девушки, она сидела в книжном магазине и услышала, как двое мужчин разговаривали на русском языке, что противоречило правилам заведения. На дверях книжного магазина написана просьба "не использовать русским".

Екатерина обратилась к мужчинам с просьбой соблюдать правила, объясняя, что не собиралась создавать конфликт. Однако мужчины отреагировали агрессивно: начали насмехаться над ней, выражали пренебрежение к украинскому языку и даже угрожали его парню.

Один из мужчин якобы выхватил телефон из рук девушки, когда она попыталась зафиксировать ситуацию на камеру, и больно выкручивал ей руку.

"На всякий случай я попыталась зафиксировать это на камеру, но в тот же момент мужчина резко сильно схватил меня за левую руку, силой вырвав из нее телефон", — рассказывает потерпевшая.

На видео, которое она обнародовала, видно, как один из мужчин забирает у нее телефон, а Екатерина пытается его вернуть.

"Мне очень больно смотреть на то, что на 11 году войны есть гражданские люди, которые до сих пор не дерусифицировались, которые несут в мир язык, на котором убивают наших граждан, язык с помощью которого пытают наших военных и гражданских в плену. Которые наслаждаются притеснением украинского языка, ведь для них правила не писаны", — написала девушка.

Екатерина обратилась в полицию и подала заявление, которое еще не было рассмотрено. По словам потерпевшей, правоохранители отпустили ее обидчиков, а также вроде бы "не взяли показания у свидетелей, хотя они были готовы их предоставить".

Полиция Киева сообщила СМИ, что выясняет обстоятельства конфликта и действия правоохранителей, работавших на месте.

Для справки:

Екатерина Косецкая — дирижер оперно-симфонического жанра и блогер. Она является соучредительницей проекта "Украинское пространство Интеллигенция" — первого заведения в Киеве, где строго придерживаются языковой политики и не используют русский язык. Екатерина называет себя националисткой.

Косецкая основала несколько музыкальных коллективов, среди которых "Яростный оркестр" во Львове, "Rejouissance" в Киеве, а также "Экспериментальный Ансамбль" в Варшаве. Она также является основательницей хора и инструментальной группы "Тезе" в Киеве.

Екатерина активистка в сфере борьбы с дискриминацией и русификацией. Также она выступает против сексизма, стереотипов и социальных предубеждений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одесском кафе посетительницу выгнали по просьбе перейти на украинский язык.