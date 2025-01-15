В книжном кафе "Сенс" в Киеве вспыхнул скандал из-за русского языка

Администрация заведения никак не комментирует произошедшее

Книжный магазин-кафе "Сенс", где ранее мужчины напали на девушку из-за просьбы не говорить по-русски, вновь оказался в эпицентр языкового скандала. Посетительница возмутилась тем, что за соседним столиком люди разговаривали на русском языке, но сотрудники заведения лишь разводили руками.

При этом на входе в "Сенс" указано, что в кафе нельзя разговаривать по-русски и многие украинцы возмущены двуличной позицией администрации. Об этом сообщила в Фейсбук Дина Сидоренко.

Женщина поделилась неприятной историей, которая произошла с ней в книжном магазине-кафе "Сенс" на Крещатике. Она услышала, что за соседним столиком посетители громко разговаривают на русском. Женщина обратилась к персоналу и попросила сделать им замечание.

Сотрудники "Сенса" изначально отказались и заявили, что русскоговорящие посетители ничего не нарушают. Спустя некоторое время к людям, которые говорили по-русски, все же подошел представитель заведения, поговорил с ними и затем извинился.

Вся эта ситуация возмутила автора поста, которая обвинила "Сенс" в двуличии и лицемерии. Это связано с тем, что на двери кафе есть надпись: " у нас можно все, только не на русском".

"Мой любимый книжный магазин в центре столицы. Был… Сакральное место для меня. Было…

Украинские книги, надпись на входе "у нас можно что угодно, лишь бы не на русском", плакат "Шкала русофобии" заявляют потребителям, что это пространство украинцев, это пространство, где нет места московитскому языку, это пространство, где гарантируются права украинцев на защиту от московитского языка, от враждебной среды, от травмирования, от опасности, где украинские дети защищены от нормализации двуязычия.

Однако уже второй раз я открываю для себя отсутствие украинской позиции у администрации и персонала магазина, четкой языковой политики. Украинцы общаются на украинском.

Не знаешь — учи. Не хочешь учить — молчи!", — написала Сидоренко в соцсети.

Стоит отметить, что на момент выхода публикации администрация "Сенса" никак не прокомментировала произошедшего в заведении.

Напомним, в киевском книжном магазине-кафе "Сенс" разгорелся конфликт между посетителями из-за языкового вопроса. Мужчины напали на девушку потому, что она сделала им замечания из-за использования русского языка.

Затем олицейские Киева выписали протокол мужчине, подозреваемому в языковом конфликте в книжном магазине и каве "Сенс". Инцидент случился еще 2 ноября.

Личность подозреваемого была установлена — им оказался 44-летний житель Киевской области. По данным следствия, после того, как ему сделали замечание по поводу русского языка в стенах заведения, мужчина отреагировал агрессивно.

Нарушителю общественного порядка выписали протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская военнослужащая попыталась сдать русскоязычную литературу по акции в столичное книжное кафе "Сенс", но ей там отказали.