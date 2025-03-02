Чиновники написали в українському паспорті слова російською мовою: у мережі обурені

За три роки повномасштабної війни штампи так і не змінили

В Україні продовжують використовувати двомовні печатки в офіційних документах. Крім того, там досі дублюють українські слова російською мовою.

На це звернула увагу помічник кафедри економіки підприємства КНУ ім. Шевченка Уляна Ситайло у своєму Facebook. За її словами, паспорт було видано Голосіївським відділенням Держміграційної служби у Києві.

"Так, це зразок 1994 року, який досі (!) використовується. Але ще абсурдніше те, що за 3 роки війни не змінено двомовні печатки, так ще й від руки дописується "февраля"!", — написала вона.

У коментарях до запису вона уточнила, що йдеться про вклеювання фотографії.

Ситайло також поставила питання ДМС, чому мова країни-агресора досі використовується в офіційних документах українців.

Нагадаємо, у київській книгарні-кафе "Сенс" розгорівся конфлікт між відвідувачами через мовне питання. Чоловіки напали на дівчину через те, що вона зробила їм зауваження через використання російської мови. При цьому магазин потрапляв у мовні скандали після цього.