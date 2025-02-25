Друзенко считает, что русский язык в Украине нужно сохранить: назвал три причины

Украина не может себе позволить строить цифровую стену от России

Украинский язык в Украине должен быть must have, но все остальное — простор свободы и конкуренции, частью которого должен быть и язык русский. Поэтому не стоит строить против него цифровую стену и зря тратить силы и деньги.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, юрист и общественный активист Геннадий Друзенко. Он назвал три причины, почему не следует запрещать русский язык.

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— Русский, во-первых, вы не выбросите. Для этого нужно построить digital wall, то есть цифровую стену. Китай это может себе позволить, а Украина — нет. Поэтому ты ставишь VPN и читаешь все, что хочешь на русском, слушаешь песни, смотришь кино, — говорит активист.

Во-вторых, нужно знать язык, чтобы допрашивать пленных. Если Россия остается для нас угрозой, мы должны понимать, что там происходит, — продолжает он.

По словам Друзенко, в Украине нет ни одного института, который бы профессионально занимался нашим экзистенциальным врагом.

— И третий вопрос: русский язык — это не всегда путинский режим. У меня хороший знакомый Михаил Шишкин — гениальный русский писатель. Линия его нравственно идеальна: он уехал из России, не получает там роялти, живет в Швейцарии. Он виноват, что родился в России, пишет на русском, что у него есть дар писать? Его позиция с 2014 года лучше позиции 80% украинцев, которые ездили и спокойно делали свой бизнес с Россией, — говорит юрист.

По его мнению, прежде всего, следует смотреть на сущность сказанного, а уже потом на язык, на котором это сказано.

— Сказанное на русском не становится априори неприемлемым. Тогда давайте запретим журнал Шевченко, он написан по-русски, и всю его прозу. Мы готовы отказаться? Давайте выбросим огромную часть нашей истории и культуры. Надо Гоголя сразу из Украины, Королева, — возмущается Геннадий Друзенко.

Он также упомянул имя украинского авиаконструктора Олега Антонова, создавшего самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия".

— Мы же "Мрией" восхищаемся, но Антонов — к*цап к*цапом. А [кардиохирург Николай] Амосов? Я вам приведу пример: если замечательного украинского диссидента-шестидесятника, совесть украинской нации Светличного (Иван Светличный — украинский репрессированный литературовед. — Ред.) судили, то с письмом в ЦК КПУ не обратился ни один украинец. Здесь был Союз писателей. На "соловьиной" так щебетали, но обратились Антонов и Амосов. Два мужчины, которые не владели украинским. Потому что этика всегда важнее айдентики, — подытожил юрист.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" главный недостаток Конституции Украины.