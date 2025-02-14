Ваш язык красив, но… С какой проблемой сталкиваются в Украине иностранцы-водители

Чтобы получить право управлять автомобилем, иностранцам нужно сдавать экзамен. Но не всем

Украина, несмотря на боевые действия, продолжает принимать много иностранцев: приехать, выразить поддержку и помочь стало чуть ли не обязанностью для сознательных европейцев. Но тем, кто по той или иной причине решил задержаться в нашей стране, часто мешают бюрократические нюансы. Несмотря на закон о статусе английского языка и разные международные конвенции, многие нормы остались неизменными с прошлых лет. Одним из таких примеров есть процедура обмена водительских прав. Многие из иностранцев-водителей (за исключением ряда стран) должны еще раз сдать экзамен в Украине на государственным, чтобы ездить с украинским водительским удостоверением. И есть люди, которым это удается.

"Телеграф" пообщался с несколькими иностранцами, уже имеющими опыт вождения, но которые вынуждены или должны были в будущем проходить экзамены в Сервисных центрах Министерства внутренних дел (или еще СЦ МВД). Это учреждения, которые вызывают вопросы даже у местных. А также пообщался с профессиональным юристом, специализирующимся на документах для иностранцев в Украине.

"Теперь могу много говорить о светофорах". Франкоязычная иностранка сдала теорию ПДД в Киеве с первого раза

Студентка одного из киевских вузов, родным языком которого является французский, самостоятельно сдала экзамен по теории на украинском языке и еще с первого раза. Своей истории успеха, поразившей даже всю очередь в Сервисном центре, девушка согласилась поделиться с "Телеграфом " на условиях анонимности.

Девушка живет в Киеве несколько лет и обучается в университете на английском языке. Украинскую студентку изучает самостоятельно, но скромно оценивает свой уровень как A2 (один из начальных). Признается, что права уже получала в своей стране, хорошо знает правила дорожного движения и сам язык был вызовом. Добавляет, что украинский — очень красивый язык, но тоже очень сложный. Еще и грамматика очень отличается от французского и английского.

"Мне очень помог сайт Green Way. Вопросов много как в билетах, так и отдельно отсортированных по темам… Я занималась каждый день, даже когда гуляла на улице. Даже если это было слишком трудно для меня, поскольку мне нужно было переводить каждую фразу. Иногда этого было недостаточно, поскольку переводчик показывал мне точно тот же перевод с тремя разными фразами на украинском языке", — говорит девушка.

Отмечает, что с большим количеством практики нет ничего невозможного. Вся подготовка заняла месяц интенсивной учебы.

"Помню день экзамена, люди рядом ждут своей очереди, и для большинства из них это (попытка сдать теорию, — Ред.) было не впервые. Я сказала себе: эти украинцы не сдали с первого раза, кто я такая, чтобы сдать экзамен с первой попытки? И когда я вышла из комнаты, люди, которые ожидали и знали, сказали: это нас еще больше мотивирует! Мне очень нравятся украинцы, потому что они всегда мотивированы, положительны и поддерживают друг друга", — рассказывает студентка.

Иностранка шутит, что теперь ее словарный запас состоит в основном из фраз о светофорах. Ведь изучение правил дорожного движения по-украински помогло усвоить много специфической лексики и грамматики. Добавляет, что намерена овладеть языком как можно быстрее.

Следующий шаг – практический экзамен, однако девушка опасается, чтобы успеть поймать указания на слух. Еще опасается, чтобы экзаменатор не говорил по суржику.

"Такое (суржик, — Ред.) со мной случается часто и тогда я вообще ничего не могу понять. Часто приходится останавливать людей и просить говорить по-украински", — говорит она.

"Я за рулем уже 18 лет и не могу обменять права": британец о своих приключениях с СЦ в Киеве

В противоположность истории успеха, есть и другой пример — следующий герой отказался от идеи обмена прав, когда узнал, что нужно делать.

Британец Кевин живет в Украине уже около семи лет, имеет временный вид, платит налоги, изучает украинский язык. Кевин мечтал приобрести автомобиль, чтобы увидеть всю красоту этой страны.

В последние годы мужчина несколько раз серьезно загорался идеей получить украинские права. С британским водительским удостоверением здесь недоступны такие опции, как шеринг авто в "Действии", а еще документ в своей базе не видят украинские патрульные (и штраф за превышение скорости на чужой машине никогда не станет вашим, потому что вас не существует в онлайн-базе). Также, по новому законодательству, мужчина сможет получить постоянный вид на жительство уже совсем скоро (почему это имеет значение, читайте ниже).

Энтузиазм заканчивался на этапе похода в ВЦ МВД и знакомства с бюрократией.

"Три года назад я попросил подругу сходить со мной и СЦ и переложить слова работника о том, что надо делать, чтобы поменять права. Это была моя первая наивная попытка. В каждом из СЦ мы выстаивали очередь, подходили к работнику за консультацией, нас направляли в другой СЦ. Они сами не знали, что делать. После переправ. вторая была в слезах. А я нашел в интернете автошколу для иностранцев в Киеве.

Британец вернулся к этой идее в начале 2025 года. Нашел информацию о том, что Украина и Великобритания являются странами, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении. Дополнительно нашел соглашение 2021 об обмене прав без экзаменов. С временным видом сдавать экзамены не нужно было.

"Как оказалось впоследствии — эти бонусы (обмен прав без экзаменов — Ред.) получили только украинские граждане в Великобритании, а Украина с 2021 года к рассмотрению этого вопроса не возвращалась. Скорее всего из-за войны, это можно понять. Но так случилось, что существует лишь часть соглашения и я из-за этого в ловушке ".

Мужчина снова пошел в СЦ, где ему сказали все равно сдавать экзамены на украинском языке. О Венской конвенции и слушать не хотели, хотя у него временный вид. Таким же был ответ на "горячей линии".

Кевин более двух лет изучает украинский язык в интенсивном режиме: посещает уроки в языковой школе три раза в неделю. При всем этом признается, что этого недостаточно, чтобы сдать экзамен именно на украинском. Говорит, что ездить умеет и за рулем уже 18 лет.

"Это лишь один из серии случаев, когда я испытываю трудности как иностранец. Это уже какая-то тенденция: все тщательнее проверяют, постоянно блокируют счета и так далее. На днях вообще 'ПриватБанк' отказался возвращать мне деньги, потому что я иностранец, и у них есть ограничение переводов между картами. Я купил товар на OLX, продавец отклонил покупку, и 4000 гривен пришлось возвращать назад через карту друга-украинца. Понимаю, что это ограничение НБУ из-за таких людей, которые злоупотребляют. Но я же плачу налоги и получил средства легально, перед тем как потратить. Не слышал, чтобы в Британии существовали подобные ограничения для любой из наций. Украинцы вообще сейчас могут ездить со своими национальными правами", — признается мужчина.

Неудобства для доноров и партнеров. Как они вообще ездят во время войны

"Телеграф" направил запрос в официальную структуру СЦ МВД, чтобы получить окончательное разъяснение относительно Венской конвенции и вообще водительских прав для иностранцев. Пока же мы ждем оперативного ответа уже неделю, решили поинтересоваться у юристов относительно того, что говорит об обмене прав закон и какими были случаи их практики.

Юрист и адвокат Павел Зализняк специализируется на миграционном праве и помогает иностранцам в Украине. Железняк рассказал "Телеграфу", что иностранцы из стран, являющихся подписантами Венской конвенции о дорожном движении 1968 года,

могут свободно управлять транспортным средством в Украине при наличии своего национального водительского удостоверения.

Это такие страны:

Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократия,, Иран, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Либерия, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Нидерланды, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР.

В случае, если иностранец является гражданином другой страны (которая не является подписателем Венской конвенции), он может управлять автомобилем в Украине только при наличии своего национального водительского удостоверения и международного водительского удостоверения. То есть фактически должно предоставить для проверки работникам полиции 2 документа.

"Интересным фактом является то, что к последней категории относятся США и Канада . То есть одни из крупнейших доноров Украины во время войны испытывают "некоторые неудобства" в легальности управлением транспортным средством в Украине ", — отмечает юрист.

Без сдачи экзаменов украинское водительское удостоверение по процедуре обмена могут получить иностранцы следующих категорий стран:

Подписчики Венской конвенции о дорожном движении 1968 года (но следует проверять дополнительно, существуют ли какие-то договоры). Испания, Италия, Литва, Турция, ОАЭ (имеющиеся специальные двусторонние договоры с Украиной).

На практике процесс может смотреться сложнее, предостерегает юрист. Железняк вспомнил случай, когда клиент-гражданин Турции получил отказ в обмене удостоверения. Аргументировали тем, что обязательно нужно иметь постоянный вид, хотя международное соглашение говорит, что его наличие не требуется.

Объясняет это тем, что запросы от иностранцев являются чем-то новым. Поэтому таких граждан, к сожалению, пытаются переадресовать к кому-то другому или просто отказывают или проводят процедуры 10-летней давности и не знают о новых соглашениях.

Кому обязательно обменивать удостоверение

Железняк подсказывает, что наличие постоянного вида здесь может сыграть против иностранца.

"Единственный случай, когда в соответствии с законодательством Украины иностранец должен осуществить обмен иностранного водительского удостоверения на украинское – это получением им вида на постоянное проживание", — говорит специалист.

Любой иностранец, получивший постоянный вид на жительство, должен в течение 60 дней сдать теоретический и практический экзамены в СЦ МВД на украинском языке и получить украинское водительское удостоверение. Если иностранец этого не сделал, его национальное водительское удостоверение не дает права на управление транспортным средством.

Поблажек по экзамену нет даже для иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

"Закон не выделяет иностранцев-военных от гражданских иностранцев , поэтому если ты получил постоянный вид — пожалуйста, сдавай экзамены и получай украинские права", — говорит юрист.

Все экзамены можно сдать исключительно на украинском языке. Адвокат вспоминает, что в 2017 был начат эксперимент по сдаче экзаменов на английском языке.

"Однако, когда я пытался с англоязычным клиентом сдать экзамен на английском прошлым летом, нам сообщили, что этот эксперимент — отменили ", — говорит юрист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы могут обменять водительские права еще в пяти странах Европы без бюрократии и очередей.