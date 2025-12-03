В Киеве стартовал сезон продажи елок: где и за сколько можно приобрести новогоднюю красавицу
На официальных пунктах в Киеве можно приобрести как отечественную, так и иностранную елку
В Киеве 3 декабря заработали официальные новогодние ярмарки, где можно приобрести натуральные елки и украшения. Покупателям предлагают отечественные и зарубежные деревья с широким диапазоном цен.
В Телеграмм-каналах публикуют видео начала сезона продаж новогодних елок в столице. Цены и типы деревьев различаются как по стоимости, так и по происхождению.
Так, варианты собранные из веток праздничных деревьев стоят от 250 грн за 50 см, а за метровое дерево уже придется отдать около 450 гривен. В целом средняя стоимость наборной сосны варьируется от 750 до 950 гривен.
Привезенные из-за границы елки можно приобрести от 2500 гривен. Однако цена некоторых из зимних красавиц может достигать и 7500 гривен.
Где купить новогоднюю елку в Киеве
По информации Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации, елочные ярмарки в столице будут работать до 31 декабря. Организаторы елочных ярмарок — коммунальные предприятия "Владимирский рынок", "Ржаной рынок", "Свиточ" и "Киевское наследие". Локации мест продаж следующие:
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- ул. Самойла Кошки, 5;
- ул. Степана Рудницкого, 6-А;
- ул. Васильковская, 8;
- пров. Руслана Лужевского, 1 (2 локации);
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академика Глушкова, 31;
- ул. Метрологическая, 19;
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский");
- ул. Феодосийское, Днепровское шоссе;
- ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республика").
Дарницкий район:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Братства тарасовцев, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчелки, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- ул. Срибнокильская, 13;
- ул. Ялтинская, 5-А;
- ул. Ялтинская, 5-Б;
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 41-43;
- ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана – станция метро "Позняки");
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");
- ул. Александра Мишуги, 4;
- ул. Заречная, 1;
- микрорайон Бортничи (сечение улиц Света и Автопарковая);
- ул. Здолбуновская, 17.
Деснянский район:
- ул. Рональда Рейгана, 4;
- ул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Червоной Калины, 15;
- просп. Червоной Калины, 26;
- просп. Червоной Калины, 44;
- просп. Червоной Калины, 60/10;
- просп. Червоной Калины, 95-97;
- ул. Героев Энергетиков, 2;
- ул. Героев Энергетиков, 4;
- ул. Героев Энергетиков, 5;
- ул. Героев Энергетиков, 6;
- ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);
- станция метро "Лесная" (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
- станция метро "Черниговская".
Днепровский район:
- бул. Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4-А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Радужно, 4;
- ул. Юрия Шумского, 1;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
- ул. Регенераторная, 4;
- ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир");
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
- просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
- просп. Владимира Ивасюка, 46;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8;
- просп. Оболонский, 1-Б;
- просп. Оболонский, 52-А;
- просп. Оболонский, 45/28;
- ул. Полярная, 8-Б;
- ул. Героев Днепра, 29-В;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 41;
- ул. Иорданская, 17;
- ул. Героев полка "Азов", 3;
- ул. Героев полка "Азов", 12;
- ул. Героев полка "Азов", 34;
- ул. Александра Архипенко, 6-А;
- площадь Оболонская, 6;
- просп. Литовский, 2;
- просп. Маршала Рокоссовского, 3/4;
- просп. Степана Бандеры, 15-А (на парковке гипермаркета "Ашан Почайна").
Печерский район:
- бул. Николая Михновского, 25;
- бул. Николая Михновского, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107;
- ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР").
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16 (3 локации);
- пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторгская (локация № 4);
- ул. Светлицкого, 30/20 (2 локации);
- ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета "Сільпо");
- просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета "АТБ");
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Европейского Союза, 80;
- ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);
- просп. Свободы, 28;
- просп. Василия Порика, 13;
- ул. Кирилловская, 125;
- пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111.
Святошинский район:
- бул. Николая Руденко, 13;
- бул. Николая Руденко, 14;
- бул. Николая Руденко, 15;
- ул. Василия Кучера, 5;
- ул. Симиренко, 10;
- ул. Симиренко, 17;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Зодчих, 68/2;
- ул. Тулузы, 2/58;
- ул. Якуба Коласа, 23;
- ул. Ирпенская, 76-80;
- ул. Подлесная, 1;
- ул. Академика Булаховского, 30;
- ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса);
- ул. Леся Курбаса, 16-А (возле остановки трамвая №3).
Соломенский район:
- бул. Чоколовский, 1;
- бул. Чоколовский, 19-21;
- бул. Чоколовский, 20;
- просп. Воздушных сил, 18/2;
- ул. Соломенская, 33;
- ул. Академика Шалимова, 37;
- просп. Отрадный, 15/45;
- ул. Борщаговская, 154-А (возле ТЦ "Аркадия");
- просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту);
- просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств);
- просп. Валерия Лобановского, 4-А (возле подземного перехода);
- ул. Волынская, 53.
Шевченковский район:
- ул. Юрия Ильенко, 1;
- ул. Даниила Щербаковского, 56;
- пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты;
- ул. Парково-Сырецкая, 10;
- ул. Ольжича, 14;
- ул. Елены Телиги, 31/1;
- ул. Щусева, 5;
- пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
- ул. Дорогожицкая, 13/14.
Ранее "Телеграф" сообщал, что самая дорогая елка на ярмарке во Львове стоит 10 тысяч гривен.