У Києві стартував сезон продажу ялинок: де і за скільки можна придбати новорічну красуню

Фото Колаж "Телеграфу"
Фото Колаж "Телеграфу"

На офіційних пунктах у Києві можна придбати як вітчизняну, так і іноземну ялинку

У Києві 3 грудня запрацювали офіційні новорічні ярмарки, де можна придбати натуральні ялинки та прикраси. Покупцям пропонують вітчизняні та іноземні дерева із широким діапазоном цін.

У Телеграм-каналах публікують відео початку сезону продажу новорічних ялинок у столиці. Ціни та типи дерев різняться як вартістю, так і походженням.

Продаж новорічних ялинок у Києві

Так, варіанти зібрані з гілок святкових дерев коштують від 250 грн за 50 см, а за метрове дерево вже доведеться віддати близько 450 гривень. Загалом середня вартість набірної сосни варіюється від 750 до 950 гривень.

Привезені з-за кордону ялинки можна придбати від 2500 гривень. Проте ціна деяких із зимових красунь може сягати й 7500 гривень.

Новорічні ялинки в Києві
Продаж новорічних ялинок у Києві

Де купити новорічну ялинку у Києві

За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації, ялинкові ярмарки у столиці працюватимуть до 31 грудня. Організатори ялинкових ярмарків — комунальні підприємства "Володимирський ринок", "Житній ринок", "Світоч" та "Київська спадщина". Локації місць продажу наступні:

Голосіївський район:

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
  • вул. Самійла Кішки, 5;
  • вул. Степана Рудницького, 6-А;
  • вул. Васильківська, 8;
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (2 локації);
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
  • просп. Академіка Глушкова, 16–16/7;
  • просп. Академіка Глушкова, 31;
  • вул. Метрологічна, 19;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торгового майданчика "Феофанівський");
  • вул. Феодосійське, Дніпровське шосе;
  • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").

Дарницький район:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Братства тарасівців, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б;
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • перетин вул. Ганни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетин вулиць Урловської та Ганни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 41-43;
  • вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки");
  • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");
  • вул. Олександра Мишуги, 4;
  • вул. Зарічна, 1;
  • мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світла та Автопаркова);
  • вул. Здолбунівська, 17.

Деснянський район:

  • вул. Рональда Рейгана, 4;
  • вул. Рональда Рейгана, 8;
  • просп. Червоної Калини, 15;
  • просп. Червоної Калини, 26;
  • просп. Червоної Калини, 44;
  • просп. Червоної Калини, 60/10;
  • просп. Червоної Калини, 95-97;
  • вул. Героїв Енергетиків, 2;
  • вул. Героїв Енергетиків, 4;
  • вул. Героїв Енергетиків, 5;
  • вул. Героїв Енергетиків, 6;
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станція метро "Чернігівська".

Дніпровський район:

  • бул. Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
  • вул. Регенераторна, 4;
  • вул. Андрія Малишка (навпаки ТЦ "Дитячий світ");
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

  • просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
  • просп. Володимира Івасюка, 46;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • просп. Оболонський, 52-А;
  • просп. Оболонський, 45/28;
  • вул. Полярна, 8-Б;
  • вул. Героїв Дніпра, 29-В;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 41;
  • вул. Йорданська, 17;
  • вул. Героїв полку "Азов", 3;
  • вул. Героїв полку "Азов", 12;
  • вул. Героїв полку "Азов", 34;
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6;
  • просп. Литовський, 2;
  • просп. Маршала Рокосовського, 3/4;
  • просп. Степана Бандери, 15-А (на парковці гіпермаркету "Ашан Почайна").

Печерський район:

  • бул. Миколи Міхновського, 25;
  • бул. Миколи Міхновського, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107;
  • вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "МІЛК БАР").

Подільський район:

  • вул. Верхній Вал, 16 (3 локації);
  • перетин вулиць Верхній Вал та Житнеторзька (локація № 4);
  • вул. Світлицького, 30/20 (2 локації);
  • вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо");
  • просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ");
  • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Європейського Союзу, 80;
  • вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);
  • просп. Свободи, 28;
  • просп. Василя Порика, 13;
  • вул. Кирилівська, 125;
  • перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111.

Святошинський район:

  • бул. Миколи Руденка, 13;
  • бул. Миколи Руденка, 14;
  • бул. Миколи Руденка, 15;
  • вул. Василя Кучера, 5;
  • вул. Симиренка, 10;
  • вул. Симиренка, 17;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Зодчих, 68/2;
  • вул. Тулузи, 2/58;
  • вул. Якуба Коласа, 23;
  • вул. Ірпінська, 76-80;
  • вул. Підлісна, 1;
  • вул. Академіка Булаховського, 30;
  • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
  • вул. Леся Курбаса, 16-А (біля зупинки трамвая №3).

Солом’янський район:

  • бул. Чоколівський, 1;
  • бул. Чоколівський, 19-21;
  • бул. Чоколівський, 20;
  • просп. Повітряних сил, 18/2;
  • вул. Солом’янська, 33;
  • вул. Академіка Шалімова, 37;
  • просп. Втішний, 15/45;
  • вул. Борщагівська, 154-А (біля ТЦ "Аркадія");
  • просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту);
  • просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів);
  • просп. Валерія Лобановського, 4-А (біля підземного переходу);
  • вул. Волинська, 53.

Шевченківський район:

  • вул. Юрія Іллєнка, 1;
  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
  • вул. Парково-Сирецька, 10;
  • вул. Ольжича, 14;
  • вул. Олени Теліги, 31/1;
  • вул. Щусєва, 5;
  • перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;
  • вул. Дорогожицька, 13/14.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найдорожча ялинка на ярмарку у Львові коштує 10 тисяч гривень.

