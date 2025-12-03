У Києві стартував сезон продажу ялинок: де і за скільки можна придбати новорічну красуню
На офіційних пунктах у Києві можна придбати як вітчизняну, так і іноземну ялинку
У Києві 3 грудня запрацювали офіційні новорічні ярмарки, де можна придбати натуральні ялинки та прикраси. Покупцям пропонують вітчизняні та іноземні дерева із широким діапазоном цін.
У Телеграм-каналах публікують відео початку сезону продажу новорічних ялинок у столиці. Ціни та типи дерев різняться як вартістю, так і походженням.
Так, варіанти зібрані з гілок святкових дерев коштують від 250 грн за 50 см, а за метрове дерево вже доведеться віддати близько 450 гривень. Загалом середня вартість набірної сосни варіюється від 750 до 950 гривень.
Привезені з-за кордону ялинки можна придбати від 2500 гривень. Проте ціна деяких із зимових красунь може сягати й 7500 гривень.
Де купити новорічну ялинку у Києві
За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації, ялинкові ярмарки у столиці працюватимуть до 31 грудня. Організатори ялинкових ярмарків — комунальні підприємства "Володимирський ринок", "Житній ринок", "Світоч" та "Київська спадщина". Локації місць продажу наступні:
Голосіївський район:
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
- вул. Самійла Кішки, 5;
- вул. Степана Рудницького, 6-А;
- вул. Васильківська, 8;
- пров. Руслана Лужевського, 1 (2 локації);
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
- просп. Академіка Глушкова, 16–16/7;
- просп. Академіка Глушкова, 31;
- вул. Метрологічна, 19;
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торгового майданчика "Феофанівський");
- вул. Феодосійське, Дніпровське шосе;
- вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").
Дарницький район:
- вул. Архітектора Вербицького, 16;
- вул. Братства тарасівців, 9;
- вул. Єлизавети Чавдар, 1;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Здолбунівська, 2;
- вул. Михайла Драгоманова, 14;
- вул. Олени Пчілки, 2;
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
- вул. Срібнокільська, 13;
- вул. Ялтинська, 5-А;
- вул. Ялтинська, 5-Б;
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
- вул. Олександра Мишуги, 2;
- перетин вул. Ганни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
- перетин вулиць Урловської та Ганни Ахматової;
- просп. Петра Григоренка, 26;
- просп. Петра Григоренка, 41-43;
- вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки");
- Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");
- вул. Олександра Мишуги, 4;
- вул. Зарічна, 1;
- мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світла та Автопаркова);
- вул. Здолбунівська, 17.
Деснянський район:
- вул. Рональда Рейгана, 4;
- вул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Червоної Калини, 15;
- просп. Червоної Калини, 26;
- просп. Червоної Калини, 44;
- просп. Червоної Калини, 60/10;
- просп. Червоної Калини, 95-97;
- вул. Героїв Енергетиків, 2;
- вул. Героїв Енергетиків, 4;
- вул. Героїв Енергетиків, 5;
- вул. Героїв Енергетиків, 6;
- вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
- станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
- станція метро "Чернігівська".
Дніпровський район:
- бул. Ігоря Шамо, 2/7;
- вул. Андрія Малишка, 4-А;
- вул. Івана Миколайчука, 9;
- вул. Миропільська, 25;
- вул. Райдужна, 4;
- вул. Юрія Шумського, 1;
- просп. Павла Тичини, 7;
- просп. Соборності, 2/1;
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
- вул. Регенераторна, 4;
- вул. Андрія Малишка (навпаки ТЦ "Дитячий світ");
- перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.
Оболонський район:
- просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
- просп. Володимира Івасюка, 46;
- вул. Ярослава Івашкевича, 6/8;
- просп. Оболонський, 1-Б;
- просп. Оболонський, 52-А;
- просп. Оболонський, 45/28;
- вул. Полярна, 8-Б;
- вул. Героїв Дніпра, 29-В;
- вул. Героїв Дніпра, 30;
- вул. Героїв Дніпра, 32;
- вул. Героїв Дніпра, 41;
- вул. Йорданська, 17;
- вул. Героїв полку "Азов", 3;
- вул. Героїв полку "Азов", 12;
- вул. Героїв полку "Азов", 34;
- вул. Олександра Архипенка, 6-А;
- площа Оболонська, 6;
- просп. Литовський, 2;
- просп. Маршала Рокосовського, 3/4;
- просп. Степана Бандери, 15-А (на парковці гіпермаркету "Ашан Почайна").
Печерський район:
- бул. Миколи Міхновського, 25;
- бул. Миколи Міхновського, 30/1;
- вул. Велика Васильківська, 107;
- вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "МІЛК БАР").
Подільський район:
- вул. Верхній Вал, 16 (3 локації);
- перетин вулиць Верхній Вал та Житнеторзька (локація № 4);
- вул. Світлицького, 30/20 (2 локації);
- вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо");
- просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ");
- просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Європейського Союзу, 80;
- вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);
- просп. Свободи, 28;
- просп. Василя Порика, 13;
- вул. Кирилівська, 125;
- перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111.
Святошинський район:
- бул. Миколи Руденка, 13;
- бул. Миколи Руденка, 14;
- бул. Миколи Руденка, 15;
- вул. Василя Кучера, 5;
- вул. Симиренка, 10;
- вул. Симиренка, 17;
- вул. Зодчих, 46;
- вул. Зодчих, 62;
- вул. Зодчих, 68/2;
- вул. Тулузи, 2/58;
- вул. Якуба Коласа, 23;
- вул. Ірпінська, 76-80;
- вул. Підлісна, 1;
- вул. Академіка Булаховського, 30;
- вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
- вул. Леся Курбаса, 16-А (біля зупинки трамвая №3).
Солом’янський район:
- бул. Чоколівський, 1;
- бул. Чоколівський, 19-21;
- бул. Чоколівський, 20;
- просп. Повітряних сил, 18/2;
- вул. Солом’янська, 33;
- вул. Академіка Шалімова, 37;
- просп. Втішний, 15/45;
- вул. Борщагівська, 154-А (біля ТЦ "Аркадія");
- просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту);
- просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів);
- просп. Валерія Лобановського, 4-А (біля підземного переходу);
- вул. Волинська, 53.
Шевченківський район:
- вул. Юрія Іллєнка, 1;
- вул. Данила Щербаківського, 56;
- перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
- вул. Парково-Сирецька, 10;
- вул. Ольжича, 14;
- вул. Олени Теліги, 31/1;
- вул. Щусєва, 5;
- перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;
- вул. Дорогожицька, 13/14.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що найдорожча ялинка на ярмарку у Львові коштує 10 тисяч гривень.