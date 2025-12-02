В Днепре открылись елочные базары: где купить новогодних красавиц и во сколько обойдутся (фото)
Один из актуальных адресов уже известен
В Днепре с 1 декабря стартовала продажа новогодних ёлок. Уже открыты первые праздничные базары, на которых можно выбрать "колючую красавицу" на любой вкус.
Что нужно знать:
- Цены стартуют от 250 грн, средний диапазон — от 400 до 1500 грн
- Стоимость новогоднего дерева будет зависеть от высоты и густоты, а также того, откуда именно оно было привезено
- Торговля хвойными деревьями разрешена только по утвержденным адресам и определенных территориях
Известно, что один из базарчиков уже работает на ж/м Победа, возле "Варуса". Схожие елочные базары начали появляться и в других районах города. Об этом сообщает Dnepr.info.
Сколько стоят ёлки
Стоимость елей зависит от высоты и густоты хвои, а также того, откуда были привезены деревья. Цены на новогодние деревья стартуют от 250 гривен.
Соответственно, чем пушистее и больше елка будет по размеру, тем выше будет ее стоимость.
В то же время один из днепровских пабликов в сети сообщает, что цены на елки в этом сезоне 400 грн. до 1500 гривен.
Официальный перечень елочных базаров
Согласно проекту решения исполкома, торговля хвойными деревьями разрешена только по утвержденным адресам и на соответствующих санитарным нормам территориях.
Амур-Нижнеднепровский район
- Ул. Николая Михновского, 4
- Ул. Николая Михновского, 25
- Ул. Ивана Нечуя-Левицкого, 131 М
- Ул. Калиновая, 87 Л
- Ул. Калиновая, 87 М
- Ул. Калиновая, 49
- Ул. Березинская, 23 К
Индустриальный район
- Ул. Калиновая,11 Б
- Ул. Калиновая, 3
- Просп. Мира, 14 А
- Ул. Бердянская,1
- Просп. Петра Калнышевского, 36 А
- Просп. Петра Калнышевского, 62
- просп. Петра Калнышевского, 27 К
Новокодацкий район
- Ул. Даниила Галицкого, 38
- Ул. Даниила Галицкого, 32
- Ул. Гидропарковая, 17 А
- Просп. Ивана Мазепы, 51 Д
- Пров. Парусный, 10
- Ул. Юрия Кондратюка, 8
- Ул. Метростроевская, 14
- Ул. Метростроевская, 21
- Ул. Метростроевская, 21 А
- Ул. Каменская, 40
- ж/м Парус, 1 К
- Ул. Большая Деевская, 30/1
Самарский район
- Ул. 20-летия Победы, 23 Д
Соборный район
- Бульв. Славы,17 А/20
- Бульв. Славы, 5 К
- Просп. Науки, 8 Г
- Просп. Науки, 8 А
- Просп. Героев, 46
- Просп. Героев, 11Б
- Просп. Героев, 12
- Просп. Героев, 2
- Ул. Набережная Победы, 44
- Ул. Набережная Победы, 82
- Центральный район
- Просп. Александра Поля, 2А
- Просп. Александра Поля, 1/9
- Просп. Александра Поля, 7
- Просп. Александра Поля, 102
- Просп. Александра Поля, 82
- Вул. Привокзальна, 15
- Ул. Степана Бандеры, 4А
- Ул. Пастера, 4
Чечеловский район
- Ул. Независимости, 29 Б
- Ул. Независимости, 13
- Ул. Независимости, 27
- Просп. Богдана Хмельницкого, 116
- Ул. Рабочая, 168
- Ул. Рабочая, 77
- Ул. Новокрымская, 4
- Ул. Героев УПА, 2
Шевченковский район
- Ул. Черных Запорожцев, 1Б
- Ул. Исполкомовская, 33
- Ул. Сурско-Литовская,1
- Ул. Альвинского, 1/1
- Ул. Паникахи, 61
- Просп. Богдана Хмельницкого, 119
- Ул. Василия Слипака, 52
- ж/м Тополь-3, 77 А
- ж/м Тополь-2, 22
- ж/м Тополь-2, 28
- ж/м Тополь-1, 15
- Ул. Квартальная, 22
- Шоссе Запорожское, 42
- Шоссе Запорожское, 9
- Просп. Науки, 124
- Просп. Науки, 105
- Просп. Науки, 112
