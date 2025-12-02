В Днепре открылись елочные базары: где купить новогодних красавиц и во сколько обойдутся (фото)

Один из актуальных адресов уже известен

В Днепре с 1 декабря стартовала продажа новогодних ёлок. Уже открыты первые праздничные базары, на которых можно выбрать "колючую красавицу" на любой вкус.

Что нужно знать:

Цены стартуют от 250 грн, средний диапазон — от 400 до 1500 грн

Стоимость новогоднего дерева будет зависеть от высоты и густоты, а также того, откуда именно оно было привезено

Торговля хвойными деревьями разрешена только по утвержденным адресам и определенных территориях

Известно, что один из базарчиков уже работает на ж/м Победа, возле "Варуса". Схожие елочные базары начали появляться и в других районах города. Об этом сообщает Dnepr.info.

Сколько стоят ёлки

Стоимость елей зависит от высоты и густоты хвои, а также того, откуда были привезены деревья. Цены на новогодние деревья стартуют от 250 гривен.

Соответственно, чем пушистее и больше елка будет по размеру, тем выше будет ее стоимость.

Продажа новогодних елок в Днепре. Фото: Dnepr.info

В то же время один из днепровских пабликов в сети сообщает, что цены на елки в этом сезоне 400 грн. до 1500 гривен.

Продажа новогодних елок в Днепре. Фото: "ХДніпро"

Официальный перечень елочных базаров

Согласно проекту решения исполкома, торговля хвойными деревьями разрешена только по утвержденным адресам и на соответствующих санитарным нормам территориях.

Амур-Нижнеднепровский район

Ул. Николая Михновского, 4

Ул. Николая Михновского, 25

Ул. Ивана Нечуя-Левицкого, 131 М

Ул. Калиновая, 87 Л

Ул. Калиновая, 87 М

Ул. Калиновая, 49

Ул. Березинская, 23 К

Индустриальный район

Ул. Калиновая,11 Б

Ул. Калиновая, 3

Просп. Мира, 14 А

Ул. Бердянская,1

Просп. Петра Калнышевского, 36 А

Просп. Петра Калнышевского, 62

просп. Петра Калнышевского, 27 К

Новокодацкий район

Ул. Даниила Галицкого, 38

Ул. Даниила Галицкого, 32

Ул. Гидропарковая, 17 А

Просп. Ивана Мазепы, 51 Д

Пров. Парусный, 10

Ул. Юрия Кондратюка, 8

Ул. Метростроевская, 14

Ул. Метростроевская, 21

Ул. Метростроевская, 21 А

Ул. Каменская, 40

ж/м Парус, 1 К

Ул. Большая Деевская, 30/1

Самарский район

Ул. 20-летия Победы, 23 Д

Соборный район

Бульв. Славы,17 А/20

Бульв. Славы, 5 К

Просп. Науки, 8 Г

Просп. Науки, 8 А

Просп. Героев, 46

Просп. Героев, 11Б

Просп. Героев, 12

Просп. Героев, 2

Ул. Набережная Победы, 44

Ул. Набережная Победы, 82

Центральный район

Просп. Александра Поля, 2А

Просп. Александра Поля, 1/9

Просп. Александра Поля, 7

Просп. Александра Поля, 102

Просп. Александра Поля, 82

Вул. Привокзальна, 15

Ул. Степана Бандеры, 4А

Ул. Пастера, 4

Чечеловский район

Ул. Независимости, 29 Б

Ул. Независимости, 13

Ул. Независимости, 27

Просп. Богдана Хмельницкого, 116

Ул. Рабочая, 168

Ул. Рабочая, 77

Ул. Новокрымская, 4

Ул. Героев УПА, 2

Шевченковский район

Ул. Черных Запорожцев, 1Б

Ул. Исполкомовская, 33

Ул. Сурско-Литовская,1

Ул. Альвинского, 1/1

Ул. Паникахи, 61

Просп. Богдана Хмельницкого, 119

Ул. Василия Слипака, 52

ж/м Тополь-3, 77 А

ж/м Тополь-2, 22

ж/м Тополь-2, 28

ж/м Тополь-1, 15

Ул. Квартальная, 22

Шоссе Запорожское, 42

Шоссе Запорожское, 9

Просп. Науки, 124

Просп. Науки, 105

Просп. Науки, 112

