Укр

В Днепре открылись елочные базары: где купить новогодних красавиц и во сколько обойдутся (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Елки в Днепре Новость обновлена 02 декабря 2025, 16:14
Елки в Днепре. Фото Коллаж "Телеграфа"

Один из актуальных адресов уже известен

В Днепре с 1 декабря стартовала продажа новогодних ёлок. Уже открыты первые праздничные базары, на которых можно выбрать "колючую красавицу" на любой вкус.

Что нужно знать:

  • Цены стартуют от 250 грн, средний диапазон — от 400 до 1500 грн
  • Стоимость новогоднего дерева будет зависеть от высоты и густоты, а также того, откуда именно оно было привезено
  • Торговля хвойными деревьями разрешена только по утвержденным адресам и определенных территориях

Известно, что один из базарчиков уже работает на ж/м Победа, возле "Варуса". Схожие елочные базары начали появляться и в других районах города. Об этом сообщает Dnepr.info.

Сколько стоят ёлки

Стоимость елей зависит от высоты и густоты хвои, а также того, откуда были привезены деревья. Цены на новогодние деревья стартуют от 250 гривен.

Соответственно, чем пушистее и больше елка будет по размеру, тем выше будет ее стоимость.

В Днепре начали продавать новогодние елки
Продажа новогодних елок в Днепре. Фото: Dnepr.info

В то же время один из днепровских пабликов в сети сообщает, что цены на елки в этом сезоне 400 грн. до 1500 гривен.

В Днепре начали продавать новогодние елки
Продажа новогодних елок в Днепре. Фото: "ХДніпро"

Официальный перечень елочных базаров

Согласно проекту решения исполкома, торговля хвойными деревьями разрешена только по утвержденным адресам и на соответствующих санитарным нормам территориях.

Амур-Нижнеднепровский район

  • Ул. Николая Михновского, 4
  • Ул. Николая Михновского, 25
  • Ул. Ивана Нечуя-Левицкого, 131 М
  • Ул. Калиновая, 87 Л
  • Ул. Калиновая, 87 М
  • Ул. Калиновая, 49
  • Ул. Березинская, 23 К

Индустриальный район

  • Ул. Калиновая,11 Б
  • Ул. Калиновая, 3
  • Просп. Мира, 14 А
  • Ул. Бердянская,1
  • Просп. Петра Калнышевского, 36 А
  • Просп. Петра Калнышевского, 62
  • просп. Петра Калнышевского, 27 К

Новокодацкий район

  • Ул. Даниила Галицкого, 38
  • Ул. Даниила Галицкого, 32
  • Ул. Гидропарковая, 17 А
  • Просп. Ивана Мазепы, 51 Д
  • Пров. Парусный, 10
  • Ул. Юрия Кондратюка, 8
  • Ул. Метростроевская, 14
  • Ул. Метростроевская, 21
  • Ул. Метростроевская, 21 А
  • Ул. Каменская, 40
  • ж/м Парус, 1 К
  • Ул. Большая Деевская, 30/1

Самарский район

  • Ул. 20-летия Победы, 23 Д

Соборный район

  • Бульв. Славы,17 А/20
  • Бульв. Славы, 5 К
  • Просп. Науки, 8 Г
  • Просп. Науки, 8 А
  • Просп. Героев, 46
  • Просп. Героев, 11Б
  • Просп. Героев, 12
  • Просп. Героев, 2
  • Ул. Набережная Победы, 44
  • Ул. Набережная Победы, 82
  • Центральный район
  • Просп. Александра Поля, 2А
  • Просп. Александра Поля, 1/9
  • Просп. Александра Поля, 7
  • Просп. Александра Поля, 102
  • Просп. Александра Поля, 82
  • Вул. Привокзальна, 15
  • Ул. Степана Бандеры, 4А
  • Ул. Пастера, 4

Чечеловский район

  • Ул. Независимости, 29 Б
  • Ул. Независимости, 13
  • Ул. Независимости, 27
  • Просп. Богдана Хмельницкого, 116
  • Ул. Рабочая, 168
  • Ул. Рабочая, 77
  • Ул. Новокрымская, 4
  • Ул. Героев УПА, 2

Шевченковский район

  • Ул. Черных Запорожцев, 1Б
  • Ул. Исполкомовская, 33
  • Ул. Сурско-Литовская,1
  • Ул. Альвинского, 1/1
  • Ул. Паникахи, 61
  • Просп. Богдана Хмельницкого, 119
  • Ул. Василия Слипака, 52
  • ж/м Тополь-3, 77 А
  • ж/м Тополь-2, 22
  • ж/м Тополь-2, 28
  • ж/м Тополь-1, 15
  • Ул. Квартальная, 22
  • Шоссе Запорожское, 42
  • Шоссе Запорожское, 9
  • Просп. Науки, 124
  • Просп. Науки, 105
  • Просп. Науки, 112

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит елка на Софийской площади в Киеве. В этом году елка будет искусственной, собранной на металлическом каркасе.

Теги:
#Цены #Днепр #Новогодняя елка #Елки #Базар