Не каждому по карману? Сколько стоят первые рождественские елки во Львове (видео)

Самая дорогая елка на базаре стоит 10 тысяч гривен

Почти за месяц до Рождественских и Новогодних праздников в Украине стартовала продажа елок. Во Львове их можно купить на рынке Шувар.

Цены на "главное новогоднее дерево" впечатляют. Соответствующее видео появилось в соцсети tiktok.

Местная жительница расспросила продавцов, сколько стоят елки. И цены, как оказалось, немаленькие. За обычные ели просят от 2300 до 9500 гривен. За дерево, высаженное в горшке, придется выложить 3000 грн. Резаная елка обойдется в 2500-4000 гривен, в зависимости от размера. Сделанная из отдельных ветвей елка на подставке стоит от 80 до 1000 гривен. Самыми же доступными остаются ветки — отдельный побег можно купить всего за 50 гривен.

Впрочем, украинцы не очень обрадовались таким ценам.

"За такой прайс елка еще сама стол накрывает, наряжается, после праздников на утилизацию сама уходит", — фантазируют в сети.

"Буду без елки", — констатирует один человек. Другой соглашается, ведь она выходит дороже пенсии у некоторых граждан.

Впрочем, некоторые пользователи считают, что елка за 3500 гривен вполне допустимо, если сравнивать с другими торговыми точками.

