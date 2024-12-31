Три самые странные новогодние елки в Киеве, на которые сегодня страшно смотреть (фото)

Эти варианты были действительно неудачными

Главной елкой страны принято называть ту, которая традиционно устанавливается в Киеве. Изначально праздничные деревья ставили на Майдане Независимости, однако после Революции Достоинства 2014 елка была раз и навсегда перенесена на Софийскую площадь.

За это время главная елка страны прошла настоящую эволюцию и неоднократно поражала украинцев яркими огнями, необычным дизайном и стильными украшениями.

"Телеграф" предлагает своим читателям совершить путешествие в прошлое и вспомнить, какие новогодние елки в столице выглядели очень странно и стали поводом для лавины мемов.

Елка 2010 года с пестрыми неоновыми украшениями

Осенью и зимой 2010-го происходил так называемый Налоговый Майдан – представители бизнеса вышли на протест против налоговой реформы. В Киеве на Майдане проходили самые большие митинги и демонстрации, а протестующие установили палаточный городок.

В ночь на 3 декабря служащие МВС окружили площадь по периметру и комунальщики разбирали палатки. Позже президент Украины Виктор Янукович упомянул о событиях, но забыл, как называется новогоднее дерево. Десятисекундная пауза, которая увенчалась словом "йолка", стала источником для мемов.

Ну, и сама главная елка страны выглядела достаточно странно — яркие неоновые украшения делали ее просто нелепой.

Елка-конус 2012 года

В 2011 году в центре Киева впервые появилась искусственная елка – 40-метровый конус из ковролина

Она сразу же стала источником для мемов. Мастера фотошопа делали коллажи с участием Януковича, сравнивали елку с ракетой, детской пирамидкой, рожком мороженного и т. д. И хотя позже коммунальщики изменили оформление, повесив гирлянды, украинцы остались недовольны.

В интернете пользователи елку-конус называли "террикон посреди Киева", "кулечек для семечек", "творение кубистов", "ковер, который скрутили в конус", "конус-ковролин", "кол, на который будут публично сажать", "сигнальный буй", "детская игрушка-пирамидка", "перевернутое мороженое", "боеголовка" и другими, в том числе и нецензурными, выражениями.

Елка со шляпой 2020 года

Главная новогодняя елка страны, которую в 2020 году поставили на Софийской площади, была увенчана золотистой шляпой. Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. В этом году киевские власти решили быть оригинальными — весь новогодний ансамбль объединяла идея сказки, однако это не оценили жители столицы.

Люди массово начали обвинять власти Киева в "бесовщине" и прозвали шляпу "ведьмовским колпаком", отголоском язычества, атрибутом больше хэллоуинским, чем рождественско-новогодним, а потом совершенно неподходящим.

В конечном итоге "шляпу" с елку сняли и она стала частью новогодней инсталляции на Софийской площади.

Напомним, красивые и атмосферные фотозоны ждут вас в разных районах столицы. Здесь вы гарантировано сделаете яркие новогодние фото и позволите себе хоть на несколько мгновений погрузиться в праздничную атмосферу.

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