Киев заморозит уже скоро: когда ждать снега и резкого похолодания

Снега будет много уже в следующем месяце

Начало января в Киеве, вероятно, окажется холодным. Температура воздуха может упасть ниже десяти градусов мороза.

Что нужно знать:

Сопровождать изменение погоды могут осадки в виде снега

Морозы задержатся, вероятно, надолго

Прогнозы синоптиков отличаются, но скорое похолодание не отменяют

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным погодного сайта meteo.ua, с 5 по 12 января столицу может накрыть серьезное похолодание. Столбики термометров в этот период могут опустится до -10-12 градусов. Сопровождать изменение погоды все эти дни могут осадки в виде снега.

Погода в Киеве

Аналогичного мнения придерживаются синоптики с сайта meteofor. Их прогноз гораздо оптимистичнее, однако не отменяет похолодание и осадки. Специалисты считают, что с 5 по 11 января может похолодать до -5 градусов.

Погода в Киеве

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Бабабух

Погода в Украине

