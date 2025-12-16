Київ заморозить вже скоро: коли чекати снігу та різкого похолодання

Снігу буде багато вже наступного місяця

Початок січня у Києві, ймовірно, виявиться холодним. Температура повітря може впасти нижче за десять градусів морозу.

Що потрібно знати:

Супроводжувати зміну погоди можуть опади у вигляді снігу

Морози затримаються, мабуть, надовго

Прогнози синоптиків відрізняються, але швидке похолодання не скасовують

Про це свідчать прогнози погоди.

За даними погодного сайту meteo.ua, з 5 по 12 січня столицю може накрити серйозне похолодання. Стовпчики термометрів у цей період можуть опуститися до -10-12 градусів. Супроводжувати зміну погоди усі ці дні можуть опади у вигляді снігу.

Погода у Києві

Аналогічної думки дотримуються синоптики із сайту meteofor. Їх прогноз набагато оптимістичніший, проте не скасовує похолодання та опади. Фахівці вважають, що з 5 до 11 січня може похолодати до -5 градусів.

Погода у Києві

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Бабабух

Погода в Україні

