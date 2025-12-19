В Киеве останавливают трамваи. Экс-министр дал прогноз, надолго ли

На ремонт нужно около миллиарда гривен

В Киеве во время реконструкции путепровода у станции метро "Черниговская" будет полностью закрыто трамвайное движение. Возможности провести реконструкцию не останавливая трамваи нет.

Что нужно знать:

Этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1967 году

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность дороги

Столичные власти планируют компенсировать отсутствие трамваев автобусами

Об этом и других важных моментах ремонта "Телеграф" пообщался с бывшим министром транспорта Украины Василием Шевченко: Миллиард на путепровод вместо тепла и света — экс-министр о приоритетах Киева

Он объяснил, что работы ведутся по аналогии с ремонтом Дегтяровского путепровода. Расходы также примерно одинаковые. По аналогии с Дегтяревским путепроводом, реконструкция на левом берегу может продолжаться от полутора лет и больше.

Дегтяревский путепровод

Также он стоил около миллиарда. И также он осуществлялся по той же технологии, то есть с перекрытием движения и восстановлением трамвайного пути, Василий Шевченко

Реконструкция путепровода возле метро "Черниговская" — что известно

Речь идет о путепроводе с развязкой на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Черниговская". Ремонт предполагает полное обновление всей развязки с заменой наземной и трамвайной инфраструктуры.

Визуализация реконструкции

Так все должно выглядеть после ремонта

Проектом предусмотрено полное закрытие движения трамваев. Речь идет не только о локальных маршрутах, но и о Троещинском скоростном трамвае, который является ключевым элементом транспортной системы северной части Левобережья. На время ремонта трамваи планируют заменить автобусами, снятыми с других маршрутов.

Напомним, Василий Шевченко также рассказал "Телеграфу", что будет с транспортом в Киеве, если произойдет блэкаут. План киевских властей использовать другой тип транспорта вместо метро во время обесточивания может обернуться коллапсом.