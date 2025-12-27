Огромная дыра и разрушения: дрон попал в многоэтажку в Киеве (эксклюзивный репортаж)
Продолжаются спасательные работы
Ночь и утро 27 декабря в Киеве наполнены взрывами — Россия массированно атакует ракетами и дронами. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте одного из попаданий.
Российские военные попали дроном в 18-этажное здание. В результате произошел пожар.
Возгорание началось на третьем этаже. По фото видно, что часть дома рухнула.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на месте продолжаются поисково-спасательные работы, ведь на пятом этаже может находиться человек под завалами.
Пространство вокруг усыпано обломками и выбитым стеклом. Пострадавший дом и окрестности частично без окон.
На месте работают все необходимые службы.
Люди из квартир эвакуировались с детьми, домашними питомцами. Теперь они ждут за заградительной лентой, пока работают спасатели и пожарные.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что и в других районах столицы немалые разрушения. В частности, дроны и обломки попадали еще в несколько зданий.