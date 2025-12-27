Укр

Огромная дыра и разрушения: дрон попал в многоэтажку в Киеве (эксклюзивный репортаж)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дом после российского удара Новость обновлена 27 декабря 2025, 10:32
Дом после российского удара. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Продолжаются спасательные работы

Ночь и утро 27 декабря в Киеве наполнены взрывами — Россия массированно атакует ракетами и дронами. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте одного из попаданий.

Российские военные попали дроном в 18-этажное здание. В результате произошел пожар.

Попадание дрона в жилую 18-этажку в Киеве
Последствия попадания дрона в жилую 18-этажку в Киеве
Попадание БПЛА в Киеве
Частично разрушенный фасад дома после удара

Возгорание началось на третьем этаже. По фото видно, что часть дома рухнула.

Тушат пожар в многоэтажке после атаки российского БПЛА
Тушат пожар в многоэтажке после атаки российского БПЛА
Обвал конструкций на нижних этажах дома в Киеве
Обвал конструкций на нижних этажах дома

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на месте продолжаются поисково-спасательные работы, ведь на пятом этаже может находиться человек под завалами.

Ликвидация пожара в доме после атаки по Киеву
Пожарные тушат огонь в доме
Атака по Киеву – разрушенный дом
Жилой дом после российского дронового удара

Пространство вокруг усыпано обломками и выбитым стеклом. Пострадавший дом и окрестности частично без окон.

Вокруг места попадания в Киеве
Обломки, разбросанные вокруг места попадания
Разрушение в Киеве после попадания БПЛА
Разрушения серьезные
Выбитое стекло после прилета в Киеве
Выбитое стекло после прилета
Киев, 18-этажка, в которую попал дрон
Вокруг поврежденной многоэтажки

На месте работают все необходимые службы.

Пожарные тушат огонь в Киеве
Пожарные тушат огонь
Спасатели на месте попадания в Киеве
Спасатели на месте попадания

Люди из квартир эвакуировались с детьми, домашними питомцами. Теперь они ждут за заградительной лентой, пока работают спасатели и пожарные.

Эвакуированные жители в Киеве
Эвакуированные жители
Киев, попадание 27 декабря
Люди ждут за ограничительной лентой
Киевлянка на месте удара
Жительница с домашней собачкой у места удара

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и в других районах столицы немалые разрушения. В частности, дроны и обломки попадали еще в несколько зданий.

Теги:
#Киев #Обстрел #Ян Доброносов