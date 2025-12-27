Огромная дыра и разрушения: дрон попал в многоэтажку в Киеве (эксклюзивный репортаж)

Продолжаются спасательные работы

Ночь и утро 27 декабря в Киеве наполнены взрывами — Россия массированно атакует ракетами и дронами. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте одного из попаданий.

Российские военные попали дроном в 18-этажное здание. В результате произошел пожар.

Последствия попадания дрона в жилую 18-этажку в Киеве

Частично разрушенный фасад дома после удара

Возгорание началось на третьем этаже. По фото видно, что часть дома рухнула.

Тушат пожар в многоэтажке после атаки российского БПЛА

Обвал конструкций на нижних этажах дома

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на месте продолжаются поисково-спасательные работы, ведь на пятом этаже может находиться человек под завалами.

Пожарные тушат огонь в доме

Жилой дом после российского дронового удара

Пространство вокруг усыпано обломками и выбитым стеклом. Пострадавший дом и окрестности частично без окон.

Обломки, разбросанные вокруг места попадания

Разрушения серьезные

Выбитое стекло после прилета

Вокруг поврежденной многоэтажки

На месте работают все необходимые службы.

Пожарные тушат огонь

Спасатели на месте попадания

Люди из квартир эвакуировались с детьми, домашними питомцами. Теперь они ждут за заградительной лентой, пока работают спасатели и пожарные.

Эвакуированные жители

Люди ждут за ограничительной лентой

Жительница с домашней собачкой у места удара

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и в других районах столицы немалые разрушения. В частности, дроны и обломки попадали еще в несколько зданий.