Величезна діра та руйнування: дрон влучив у багатоповерхівку Києва (ексклюзивний репортаж)

Тривають рятувальні роботи

Ніч та ранок 27 грудня в Києві сповнені вибухами — Росія масовано атакує ракетами та дронами. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці одного з влучань.

Російські військові поцілили дроном у 18-поверховий будинок. Внаслідок цього сталась пожежа.

Наслідки влучання дрона в житлову 18-поверхівку в Києві

Частково зруйнований фасад будинку після удару

Загоряння здійнялось на третьому поверсі. По фото видно, що частина будинку обвалилась.

Гасять пожежу в багатоповерхівці після атаки російського БПЛА

Обвал конструкцій на нижніх поверхах будинку

Раніше мер Києва Віталій Кличком повідомляв, що на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, адже на п'ятому поверсі може бути людина під завалами.

Пожежники гасять вогонь у будинку

Житловий будинок після російського дронового удару

Простір довкола всипаний уламками та вибитим склом. Постраждалий будинок та околиці частково без вікон.

Уламки, розкидані навколо місця влучання

Руйнування серйозні

Вибите скло після прильоту

Навколо пошкодженої багатоповерхівки

На місці працюють всі необхідні служби.

Пожежники гасять вогонь

Рятувальники на місці влучання

Люди з квартир евакуювались з дітьми, домашніми улюбленцями. Тепер, вони чекають за загороджувальною стрічкою, поки працюють рятувальники та вогнеборці.

Евакуйовані мешканці

Люди чекають за обмежувальною стрічкою

Мешканка з домашніми песиком біля місця удару

Раніше "Телеграф" розповідав, що і в інших районах столиці чималі руйнування. Зокрема дрони та уламки влучали ще в кілька будівель.