Величезна діра та руйнування: дрон влучив у багатоповерхівку Києва (ексклюзивний репортаж)
Тривають рятувальні роботи
Ніч та ранок 27 грудня в Києві сповнені вибухами — Росія масовано атакує ракетами та дронами. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці одного з влучань.
Російські військові поцілили дроном у 18-поверховий будинок. Внаслідок цього сталась пожежа.
Загоряння здійнялось на третьому поверсі. По фото видно, що частина будинку обвалилась.
Раніше мер Києва Віталій Кличком повідомляв, що на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, адже на п'ятому поверсі може бути людина під завалами.
Простір довкола всипаний уламками та вибитим склом. Постраждалий будинок та околиці частково без вікон.
На місці працюють всі необхідні служби.
Люди з квартир евакуювались з дітьми, домашніми улюбленцями. Тепер, вони чекають за загороджувальною стрічкою, поки працюють рятувальники та вогнеборці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що і в інших районах столиці чималі руйнування. Зокрема дрони та уламки влучали ще в кілька будівель.