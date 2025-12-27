Рус

Величезна діра та руйнування: дрон влучив у багатоповерхівку Києва (ексклюзивний репортаж)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публікації
Автор
Будинок після російського удару Новина оновлена 27 грудня 2025, 10:32
Будинок після російського удару. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Тривають рятувальні роботи

Ніч та ранок 27 грудня в Києві сповнені вибухами — Росія масовано атакує ракетами та дронами. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці одного з влучань.

Російські військові поцілили дроном у 18-поверховий будинок. Внаслідок цього сталась пожежа.

Влучання дрона в житлову 18-поверхівку в Києві
Наслідки влучання дрона в житлову 18-поверхівку в Києві
Влучання БПЛА в Києві
Частково зруйнований фасад будинку після удару

Загоряння здійнялось на третьому поверсі. По фото видно, що частина будинку обвалилась.

Гасять пожежу в багатоповерхівці після атаки російського БПЛА
Гасять пожежу в багатоповерхівці після атаки російського БПЛА
Обвал конструкцій на нижніх поверхах будинку в Києві
Обвал конструкцій на нижніх поверхах будинку

Раніше мер Києва Віталій Кличком повідомляв, що на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, адже на п'ятому поверсі може бути людина під завалами.

Ліквідація пожежі в будинку після атаки по Києву
Пожежники гасять вогонь у будинку
Атака по Києву - зруйнований будинок
Житловий будинок після російського дронового удару

Простір довкола всипаний уламками та вибитим склом. Постраждалий будинок та околиці частково без вікон.

Навколо місця влучання в Києві
Уламки, розкидані навколо місця влучання
Руйнування в Києві після влучання БПЛА
Руйнування серйозні
Вибите скло після прильоту в Києві
Вибите скло після прильоту
Київ, 18-поверхівка, в яку влучив дрон
Навколо пошкодженої багатоповерхівки

На місці працюють всі необхідні служби.

Пожежники гасять вогонь в Києві
Пожежники гасять вогонь
Рятувальники на місці влучання в Києві
Рятувальники на місці влучання

Люди з квартир евакуювались з дітьми, домашніми улюбленцями. Тепер, вони чекають за загороджувальною стрічкою, поки працюють рятувальники та вогнеборці.

Евакуйовані мешканці в Києві
Евакуйовані мешканці
Київ, влучання 27 грудня
Люди чекають за обмежувальною стрічкою
Киянка на місці удару
Мешканка з домашніми песиком біля місця удару

Раніше "Телеграф" розповідав, що і в інших районах столиці чималі руйнування. Зокрема дрони та уламки влучали ще в кілька будівель.

Теги:
#Київ #Обстріл #Ян Доброносов