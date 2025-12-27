Вместо домов руины. Как выглядит частный сектор Киева после удара России (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спасатели разворачивают мобильные пункты обогрева
В Киеве в результате российской атаки 27 декабря пострадало много частных домов, многоэтажки и другие здания. С поздней ночи враг бил по столице дронами и ракетами, зафиксировано несколько попаданий.
Что нужно знать:
- Число пострадавших в результате удара растет
- В столице ввели экстренные графики отключений
- Спасатели уже ликвидируют последствия удара
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания в частном секторе в Киеве. По его словам, пострадало немало частных домов, некоторые разрушены почти полностью.
Как видно на фото, один из двухэтажных домов с красивым фасадом превратился в руины. Окна вылетели с рамами, кое-где завалились стены и загорелась крыша. Спасатели были вынуждены разобрать часть конструкций, ведь балки внутри крыши тлели и горели.
Добавим, что по данным мэра города Виталия Кличко, количество пострадавших в Киеве возросло до 28 человек, 13 человек госпитализировали. В настоящее время продолжаются разборы завалов и ликвидация пожаров. Некоторые районы столицы затянуло дымом, а в воздухе ощущается запах гари.
В ГСЧС сообщили, что более 10 жилых домов повреждены в разных районах Киева. На локациях, где самые большие разрушения, разворачивают мобильные модули обогрева.
Кроме того, с утра в столице ввели экстренные отключения света, то есть почасовые графики не действуют.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит многоэтажка в Киеве, куда попал дрон.