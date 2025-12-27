Укр

Вместо домов руины. Как выглядит частный сектор Киева после удара России (репортаж)

Татьяна Крутякова
Последствия атаки на Киев 27 декабря Новость обновлена 27 декабря 2025, 11:44
Последствия атаки на Киев 27 декабря. Фото Ян Доброносов/коллаж "Телеграфа"

Спасатели разворачивают мобильные пункты обогрева

В Киеве в результате российской атаки 27 декабря пострадало много частных домов, многоэтажки и другие здания. С поздней ночи враг бил по столице дронами и ракетами, зафиксировано несколько попаданий.

Что нужно знать:

  • Число пострадавших в результате удара растет
  • В столице ввели экстренные графики отключений
  • Спасатели уже ликвидируют последствия удара

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания в частном секторе в Киеве. По его словам, пострадало немало частных домов, некоторые разрушены почти полностью.

Последствия удара России по Киеву 27 декабря
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия удара России по Киеву 27 декабря
Разрушена стена дома в результате атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия удара России по Киеву 27 декабря
Спасатели ликвидируют пожар после атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как видно на фото, один из двухэтажных домов с красивым фасадом превратился в руины. Окна вылетели с рамами, кое-где завалились стены и загорелась крыша. Спасатели были вынуждены разобрать часть конструкций, ведь балки внутри крыши тлели и горели.

Последствия удара России по Киеву 27 декабря
Как выглядит пострадавший во время удара РФ дом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия удара России по Киеву 27 декабря
Спасатели демонтируют кровлю крыши. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия удара России по Киеву 27 декабря
Дом горит после атаки РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия удара России по Киеву 27 декабря
Часть конструкций в результате атаки рухнула. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Добавим, что по данным мэра города Виталия Кличко, количество пострадавших в Киеве возросло до 28 человек, 13 человек госпитализировали. В настоящее время продолжаются разборы завалов и ликвидация пожаров. Некоторые районы столицы затянуло дымом, а в воздухе ощущается запах гари.

В ГСЧС сообщили, что более 10 жилых домов повреждены в разных районах Киева. На локациях, где самые большие разрушения, разворачивают мобильные модули обогрева.

Кроме того, с утра в столице ввели экстренные отключения света, то есть почасовые графики не действуют.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит многоэтажка в Киеве, куда попал дрон.

