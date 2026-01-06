Как киевляне погружаются в прорубь на Крещение. Репортаж с Оболони

Около прорубей дежурят спасатели и медики

Киевляне отмечают Крещение — один из главных христианских праздников, связанный с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь Крещения празднуют 6 января, а не 19.

Традиционно некоторые украинцы привыкли в этот день погружаться в ледяную воду. Власти определяют и готовят для этого специальные места на водоемах. На одном из таких побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, он показал, как киевляне погружаются в прорубь на Оболони.

Раздевалки и участники действа

На пляже дежурят спасатели

Кое-кто не торопится одеваться

Ноги мерзнут

Мальчику, вероятно, страшно смотреть на ледяные купания

Парень крестится перед погружением

Людей на пляже немало

Крещение 2026 в Киеве

Женщины также участвовали в погружении

Один из участников в яркой шапке и плавках

В Киеве сегодня снег, небольшой мороз. На пляже, где происходит погружение, дежурят спасатели и медики. В ледяную воду погружаются как мужчины, так и женщины.

Где можно погрузиться в воду на Крещение в Киеве

Жителей Киева призвали воздержаться от посещения несанкционированных пляжей. В коммунальном предприятии "Плесо" сообщили, что в столице работают специально подготовленные и проверенные локации для безопасного погружения в воду.

Эти места обследовали водолазы и очистили от опасных предметов. Их также обустроили удобными подходами к воде и кабинками для переодевания, спасатели и медики. Погружаться можно с 8:00 до 17:00.

Официальные локации в Киеве:

Голосеевский район — пляж "Галерный";

Деснянский район — пляж "Троещина";

Днепровский район — пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга";

Оболонский район — озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно здороваться на Крещение и как нужно отвечать.