Как киевляне погружаются в прорубь на Крещение. Репортаж с Оболони

Елена Руденко ,
Читати українською
Новость обновлена 06 января 2026, 12:39
Около прорубей дежурят спасатели и медики

Киевляне отмечают Крещение — один из главных христианских праздников, связанный с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь Крещения празднуют 6 января, а не 19.

Традиционно некоторые украинцы привыкли в этот день погружаться в ледяную воду. Власти определяют и готовят для этого специальные места на водоемах. На одном из таких побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, он показал, как киевляне погружаются в прорубь на Оболони.

Крещение 2026, Киев, Оболонь
Раздевалки и участники действа
Крещение 2026, Киев, Оболонь
На пляже дежурят спасатели
Киевлянин, Крещение 2026
Кое-кто не торопится одеваться
Крещение 2026, Киев, Оболонь
Ноги мерзнут
Ребенок в КУее на Оболони на Крещение 6.01.2026
Мальчику, вероятно, страшно смотреть на ледяные купания
Киевлянин на Крещение 6.01.2026
Крещение 2026, Киев, Оболонь
Парень крестится перед погружением
Крещение 2026, Киев, Оболонь
Людей на пляже немало
Люди погружаются в прорубь в Киеве на Крещение 2026
Крещение 2026 в Киеве
Люди погружаются в прорубь в Киеве на Крещение 2026
Люди погружаются в прорубь в Киеве на Крещение 2026
Женщины также участвовали в погружении
Люди погружаются в прорубь в Киеве на Крещение 2026
Один из участников в яркой шапке и плавках
Крещение 2026, Киев, Оболонь
Люди погружаются в прорубь в Киеве на Крещение 2026

В Киеве сегодня снег, небольшой мороз. На пляже, где происходит погружение, дежурят спасатели и медики. В ледяную воду погружаются как мужчины, так и женщины.

Где можно погрузиться в воду на Крещение в Киеве

Жителей Киева призвали воздержаться от посещения несанкционированных пляжей. В коммунальном предприятии "Плесо" сообщили, что в столице работают специально подготовленные и проверенные локации для безопасного погружения в воду.

Эти места обследовали водолазы и очистили от опасных предметов. Их также обустроили удобными подходами к воде и кабинками для переодевания, спасатели и медики. Погружаться можно с 8:00 до 17:00.

Официальные локации в Киеве:

  • Голосеевский район — пляж "Галерный";
  • Деснянский район — пляж "Троещина";
  • Днепровский район — пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга";
  • Оболонский район — озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове.

