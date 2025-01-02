Крещение 2025 по новому стилю: когда будут отмечать украинцы, история праздника

Узнайте, когда в новом году украинцы будут отмечать праздник Крещения Господня

С 2023 года, когда Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь, все даты религиозных праздников сместились на две недели назад. Так, Рождество в Украине вместе с Европой отмечали 25 декабря, а Крещение Господне теперь отмечается 6 января. Ранее, как известно, это была дата 19 января.

Когда отмечается Крещение в 2025 году

Большой церковный праздник Крещение Господне в 2025 году будет отмечаться в новую дату — 6 января. Ранее этот праздник был 19 января и завершал цикл рождественских святок.

Верующие знают, что праздник Крещения означает крещение Иисуса Христа, состоявшееся в реке Иордан. Это событие считается одним из важнейших в церковной традиции. В этот день существует много христианских обрядов. Так, священники погружают в воду крест, освящая ее. Считается, что после такого ритуала вода становится святой и обретает особую духовную силу. А люди после богослужения в церкви несут святую воду к себе домой и хранят ее.

История праздника Крещения

Согласно преданиям, когда Иисус Христос достиг 30 земных лет, он пришел к реке Иордан, где принял крещение от Иоанна Крестителя. Это было важным событием в жизни Сына Божьего. А после того, как он покрестился, отворилось небо и над Иисусом склонился Дух Господень в виде белого голубя. Тогда с неба зазвучал голос, говорящий: "Это Сын Мой Возлюбленный, в Нем Мое удовольствие". Для верующих христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, ведь после него началась публичная служба Сына Божьего.

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.