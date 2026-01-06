Як кияни занурюються в ополонку на Водохреще. Репортаж з Оболоні

Біля ополонок чергують рятувальники та медики

Кияни відзначають Водохреще — одне з головних християнських свят, пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар Водохреще святкують 6 січня, а не 19.

Традиційно деякі українці звикли цього дня занурюватися у крижану воду. Влада визначає та готує для цього спеціальні місця на водоймах. На одному з таких побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, як кияни занурюються в ополонку на Оболоні.

Роздягальні та учасники дійства

На пляжі чергують рятувальники

Дехто не квапиться одягатися

Ноги мерзнуть

Хлопчику, певно, страшно дивитися на крижані купання

Хлопець хреститься перед зануренням

Людей на пляжі чимало

Водохреще 2026 у Києві

Жінки також брали участь у зануренні

Один з учасників у яскравій шапці та плавках

В Києві сьогодні сніжить, невеликий мороз. На пляжі, де відбувається занурення, чергують рятувальники та медики. У крижану воду занурюються як чоловіки, так і жінки.

Де можна зануритися у воду на Водохреще у Києві

Жителів Києва закликали утриматися від відвідування несанкціонованих пляжів. У комунальному підприємстві "Плесо" повідомили, що в столиці працюють спеціально підготовлені та перевірені локації для безпечного занурення у воду.

Ці місця обстежили водолази та очистили від небезпечних предметів. Їх також облаштували зручними підходами до води та кабінками для переодягання, присутні рятувальники та медики. Занурюватися можна з 8:00 до 17:00.

Офіційні локації у Києві:

Голосіївський район — пляж "Галерний";

Деснянський район — пляж "Троєщина";

Дніпровський район — пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";

Оболонський район — озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатися на Водохреще і як треба відповідати.