Як кияни занурюються в ополонку на Водохреще. Репортаж з Оболоні

Олена Руденко ,
Водохреще 2026 на Оболоні
Водохреще 2026 на Оболоні. Фото Ян Доброносов / колаж "Телеграф"

Біля ополонок чергують рятувальники та медики

Кияни відзначають Водохреще — одне з головних християнських свят, пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар Водохреще святкують 6 січня, а не 19.

Традиційно деякі українці звикли цього дня занурюватися у крижану воду. Влада визначає та готує для цього спеціальні місця на водоймах. На одному з таких побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, як кияни занурюються в ополонку на Оболоні.

Водохреще 2026, Київ, Оболонь
Роздягальні та учасники дійства
Водохреще 2026, Київ, Оболонь
На пляжі чергують рятувальники
Киянин, Водохреще 2026
Дехто не квапиться одягатися
Водохреще 2026, Київ, Оболонь
Ноги мерзнуть
Дитина у КУиєві на Оболоні на Водохреще 6.01.2026
Хлопчику, певно, страшно дивитися на крижані купання
Киянин на Водохреще 6.01.2026
Водохреще 2026, Київ, Оболонь
Хлопець хреститься перед зануренням
Водохреще 2026, Київ, Оболонь
Людей на пляжі чимало
Люди занурюються в ополонку у Києві на Водохреще 2026
Водохреще 2026 у Києві
Люди занурюються в ополонку у Києві на Водохреще 2026
Люди занурюються в ополонку у Києві на Водохреще 2026
Жінки також брали участь у зануренні
Люди занурюються в ополонку у Києві на Водохреще 2026
Один з учасників у яскравій шапці та плавках
Водохреще 2026, Київ, Оболонь
Люди занурюються в ополонку у Києві на Водохреще 2026

В Києві сьогодні сніжить, невеликий мороз. На пляжі, де відбувається занурення, чергують рятувальники та медики. У крижану воду занурюються як чоловіки, так і жінки.

Де можна зануритися у воду на Водохреще у Києві

Жителів Києва закликали утриматися від відвідування несанкціонованих пляжів. У комунальному підприємстві "Плесо" повідомили, що в столиці працюють спеціально підготовлені та перевірені локації для безпечного занурення у воду.

Ці місця обстежили водолази та очистили від небезпечних предметів. Їх також облаштували зручними підходами до води та кабінками для переодягання, присутні рятувальники та медики. Занурюватися можна з 8:00 до 17:00.

Офіційні локації у Києві:

  • Голосіївський район — пляж "Галерний";
  • Деснянський район — пляж "Троєщина";
  • Дніпровський район — пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";
  • Оболонський район — озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові.

