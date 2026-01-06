Як кияни занурюються в ополонку на Водохреще. Репортаж з Оболоні
-
-
Біля ополонок чергують рятувальники та медики
Кияни відзначають Водохреще — одне з головних християнських свят, пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар Водохреще святкують 6 січня, а не 19.
Традиційно деякі українці звикли цього дня занурюватися у крижану воду. Влада визначає та готує для цього спеціальні місця на водоймах. На одному з таких побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, як кияни занурюються в ополонку на Оболоні.
В Києві сьогодні сніжить, невеликий мороз. На пляжі, де відбувається занурення, чергують рятувальники та медики. У крижану воду занурюються як чоловіки, так і жінки.
Де можна зануритися у воду на Водохреще у Києві
Жителів Києва закликали утриматися від відвідування несанкціонованих пляжів. У комунальному підприємстві "Плесо" повідомили, що в столиці працюють спеціально підготовлені та перевірені локації для безпечного занурення у воду.
Ці місця обстежили водолази та очистили від небезпечних предметів. Їх також облаштували зручними підходами до води та кабінками для переодягання, присутні рятувальники та медики. Занурюватися можна з 8:00 до 17:00.
Офіційні локації у Києві:
- Голосіївський район — пляж "Галерний";
- Деснянський район — пляж "Троєщина";
- Дніпровський район — пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";
- Оболонський район — озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові.
