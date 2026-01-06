Поздравляю с Крещением Господним! Теплые поздравления своими словами и картинки для родных

Крещение — день тихих, но искренних поздравлений

Крещение — один из самых светлых и глубоких по содержанию христианских праздников. Он символизирует Крещение Иисуса Христа в реке Иордан и откровение Святой Троицы миру. Для украинцев хорошей традицией стало поздравлять родных с этим праздником, присылая красивые открытки.

Главным символом Крещения является освященная вода. Считается, что в этот день она приобретает особую силу — очищает не только тело, но и душу. Люди несут ее домой, хранят в течение года, окропляют дома, молятся о здоровье родных и о мире.

Поздравление с Крещением своими словами

Поздравляю с Крещением! Пусть этот светлый день очистит мысли, укрепит веру и наполнит сердце спокойствием. Желаю, чтобы в вашей жизни было больше света, чем тревог и больше надежды, чем сомнений.

Поздравление с Крещением в картинках. Фото: ТСН

С праздником Крещения! Пусть освященная вода принесет здоровье, защиту и душевное равновесие, а в доме всегда царят тепло, любовь и взаимопонимание.

Поздравление с Крещением 2026. Фото: Chas.News

Искренне поздравляю с Крещением! Пусть в этот день все плохое останется в прошлом, а впереди ждут хорошие новости, искренние люди и мирные дни.

Поздравления в картинках с Крещением. Фото: weukraine.tv

Поздравляю с праздником Иордана! Пусть освященная вода станет источником здоровья, а сердце наполнится спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть вера помогает преодолевать любые трудности.

Открытки для поздравления с Крещением. Фото: weukraine.tv

Счастливого Крещения! Желаю мира в душе, гармонии в семье и искренней радости от каждого нового дня. Пусть Божья благодать окутывает вас и ваших родных, дарит здоровье, защиту и веру в лучшее.

***

С праздником Крещения! Пусть в вашем доме всегда будет уютно, в сердце спокойно, а мысленно светло. Желаю, чтобы жизнь была чистой, как иорданская вода, а путь — ровным и благословенным.

Картинки для поздравления с Крещением. Фото: planbphoto

С Крещением Господним! Пусть каждый день начинается с надежды, а завершается благодарностью. Пусть освященная вода принесет исцеление, а вера поможет найти силы двигаться вперед.

***

Искренне поздравляю с Иорданом! Пусть в вашей жизни будет больше добра, чем испытаний, и больше любви, чем хлопот. Пусть этот день подарит очищение, спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать с прошлогодней освященной на Крещение водой. Ни в коем случае не выливайте ее.